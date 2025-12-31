معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
اختصاص سالانه ۲همت جهت توسعه و تقویت مراکز فناور و مهارتآموزی
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به نگاه ویژه دولت به توسعه مهارتآموزی گفت: با دستور رییسجمهور، سالانه ۲ همت برای توسعه و تقویت زیرساختهای مراکز فناور و مهارتآموزی کشور اختصاص مییابد که این اقدام میتواند نقش مؤثری در ارتقای آموزشهای فنی و حرفهای، تربیت نیروی کار ماهر و پاسخگویی به نیاز بازار کار داشته باشد.
به گزارش ایلنا از همدان، غلامحسین محمدی روز چهارشنبه در نشست اعضای کارگروه مهارت استان همدان اظهار کرد: بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در ۳۸ رشته تخصصی با حضور ۷۰۰ دانشآموز و مهارتآموز برگزار شد که این رویداد، ظرفیت بزرگ و قابل توجه کشور در حوزه مهارتآموزی را بهخوبی نشان داد.
وی افزود: حضور رییسجمهور در آیین گشایش این مسابقات و تأکید وی بر اهمیت مهارت، نشاندهنده جایگاه ویژه این حوزه در سیاستهای دولت است و بیانگر آن است که آموزشهای مهارتی و فنی و حرفهای از اولویتهای اصلی کشور به شمار میرود.
محمدی با تأکید بر اینکه مساله نیروی کار ماهر امروز به یک چالش ملی تبدیل شده است، گفت: کمبود نیروی انسانی ماهر در کنار مشکلات اقتصادی و نقدینگی، به مشکل جدی حوزه صنعت و اشتغال کشور بدل شده و حل آن نیازمند عزم ملی، همکاری همه دستگاهها و مشارکت بخشهای گوناگون است.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با بیان اینکه کشور بیش از هر زمان دیگری به آموزشهای مهارتی نیاز دارد، تصریح کرد: آموزش یک موضوع فرابخشی است و باید آن را بهعنوان یک زیستبوم دید؛ زیستبومی که همه دستگاهها، نهادها، صنایع، دانشگاهها و بخش خصوصی باید برای ارتقای آن همکاری و همافزایی داشته باشند.
محمدی با اشاره به نیاز روزافزون صنایع به نیروی ماهر گفت: بهطور مستمر از سوی واحدهای صنعتی گزارش کمبود نیروی کار ماهر دریافت میشود و در کنار بحران نقدینگی، بحران نیروی انسانی ماهر در حوزه صنعت در حال گسترش است که اگر به آن توجه نشود، میتواند روند تولید را با چالشهای جدی مواجه کند.
وی افزود: عواملی همچون تورم در کشور باعث شده است مشاغل غیررسمی در برخی موارد بر مشاغل رسمی غلبه پیدا کنند و این موضوع بر ساختار بازار کار اثر گذاشته است، ضمن اینکه کارفرمایان نیز به سمت جذب افرادی حرکت کردهاند که در چند حوزه مهارتی توانمندی داشته باشند.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با اشاره به وضعیت مهارت دانشآموختگان گفت: در شاخص مهارت دانشآموختگان رتبه ۳۶ جهان را داریم و این موضوع باعث شده است از هر ۲ نفر کارجو، یک نفر با مشکل نبود مهارت کافی مواجه باشد که این آمار نگرانکننده است.
محمدی نقش حقوق و دستمزد را در جذب و نگهداشت نیروی کار ماهر بسیار مهم دانست و اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در مهاجرت یا ماندگاری نیروی کار ماهر، سطح دستمزد و امنیت شغلی است که باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ورود سالانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به بازار کار کشور گفت: نیاز واقعی کشور به نیروی کار سالانه حدود یک میلیون نفر برآورد میشود، اما در نهایت حدود ۶۰۰ هزار نفر جذب بازار کار میشوند که این فاصله، ضرورت برنامهریزی دقیقتر در حوزه آموزش و مهارتآموزی را نشان میدهد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور افزود: بر اساس پژوهشهای انجامشده، ۲۷ درصد از جوانان کشور نه به دنبال کار هستند و نه مهارتآموزی میکنند که این موضوع یک زنگ هشدار جدی برای آینده بازار کار است.
محمدی با اشاره به تحولات جمعیتی کشور گفت: از سالهای ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ وارد دوره بسته شدن پنجره جمعیتی خواهیم شد و این بدان معناست که موضوع نیروی کار ماهر برای کشور حیاتیتر از گذشته خواهد بود و باید بهعنوان یک مساله مهم ملی و استانی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه آموزش فنی و حرفهای پیشرفته در ایران سابقهای ۶۵ ساله دارد، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور دارای چهار هزار و ۸۰۰ کارگاه آموزشی در سراسر کشور است و این یک ظرفیت بزرگ برای توسعه مهارت به شمار میرود.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ادامه داد: در دانشگاه ملی مهارت، ۲۰۰ واحد آموزشی با حدود ۴۰ هزار دانشجو فعال است و همچنین هفت هزار هنرستان در کشور وجود دارد که باید از این ظرفیت عظیم برای توسعه مهارتآموزی و تربیت نیروی انسانی متخصص بهرهبرداری شود.
محمدی تأکید کرد: آموزشها باید با مشارکت مستقیم واحدهای صنعتی انجام شود و در این زمینه اقدامات مثبتی صورت گرفته است، چراکه پیوند آموزش و صنعت میتواند فاصله میان مهارتآموزی و اشتغال را کاهش دهد.
وی با اشاره به برنامههای تدوینشده برای استان همدان گفت: برای ارتقای مهارت در این استان، در برنامهریزی انجامشده، ۵۵ برنامه در بازه زمانی چهار ساله طراحی شده که اجرای آنها میتواند نقش مؤثری در توسعه اشتغال و تربیت نیروی کار ماهر داشته باشد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور همدان را دارای ظرفیتهای قابل توجه در حوزه گوهرسنگها دانست و افزود: این استان ظرفیتهای ارزشمندی در این حوزه دارد که باید با آموزشهای تخصصی، فرآوری و بازاریابی، بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
محمدی با اشاره به بازآموزی مربیان گفت: برای ارتقای سطح آموزش، ۴۰ نفر از مربیان واحدهای فنی و حرفهای کشور به چین و تعدادی دیگر نیز به سنگاپور اعزام شدهاند تا با فناوریها و روشهای نوین آموزشی آشنا شوند.