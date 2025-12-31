خبرگزاری کار ایران
در سیلاب بیش از ۲۰ هزار مرغ در روستای «مهدی‌آباد یکمهه» مسجدسلیمان تلف شد

کد خبر : 1735984
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در پی هجوم سیلاب به یک مرغداری در روستای مهدی‌آباد یکمهه، بیش از ۲۰ هزار قطعه مرغ گوشتی تلف و بخشی از تأسیسات این واحد تولیدی تخریب شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ندا دوستی‌خواه امروز چهارشنبه از تلفات بیش از ۲۰ هزار قطعه مرغ گوشتی بر اثر ورود سیلاب به یک مرغداری در روستای «مهدی‌آباد یکمهه» خبر داد.

وی با اشاره به شدت خسارات وارده، اظهار کرد: سیلاب علاوه بر نابودی کامل طیور، موجب تخریب بخشی از ساختمان‌ها و تأسیسات این مرغداری نیز شده است.

دوستی‌خواه با اعلام حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در محل حادثه، از آغاز روند ارزیابی دقیق خسارات و برنامه‌ریزی فوری برای حمایت و جبران زیان‌های واردشده به تولیدکننده خبر داد.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان مسجدسلیمان همچنین با توجه به تداوم هشدارهای هواشناسی، از کشاورزان و دامداران منطقه خواست با ایمن‌سازی هرچه سریع‌تر زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی، از بروز خسارات احتمالی در بارش‌های فصلی پیش‌رو جلوگیری کنند.

 

