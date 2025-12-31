واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اظهارداشت:‌ برای اجرای این خط تولید با ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار تن، هفت میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی و سه هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی شده است.

حمید شجاعی افزود: وزن اسکلت فلزی واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی ۷۱۰ تن است که تکنولوژی این طرح ساخت اسیدشویی ورق سیاه به روش غوطه‌وری نیمه‌پیوسته است. شجاعی وزن تجهیزات واحد تولید ورق اسیدشویی را یک‌هزار تن دانست و یادآور شد: ضخامت ورق ورودی به این خط ۱.۸ تا ۵.۵ میلیمتر و عرض ورق ۷۵۰ تا یک‌هزار و ۵۵۰ میلیمتر است. مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: وزن کلاف ورودی به این طرح حداکثر ۲۵ تن و سرعت خط ۱۵۰ متر بر دقیقه است. وی خاطر نشان کرد:‌ با بهره‌برداری از واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر و غیرمستقیم برای ۱۸۰ نفر فراهم شد.

انتهای پیام/