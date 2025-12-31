خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور رئیس جمهور:

واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید

واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید
کد خبر : 1735983
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با سفر رییس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی این استان عصر امروز به صورت ویدئو کنفرانس به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اظهارداشت:‌ برای اجرای این خط تولید با ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار تن، هفت میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی و سه هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری ریالی شده است.

حمید شجاعی افزود: وزن اسکلت فلزی واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی ۷۱۰ تن است که تکنولوژی این طرح ساخت اسیدشویی ورق سیاه به روش غوطه‌وری نیمه‌پیوسته است.

شجاعی وزن تجهیزات واحد تولید ورق اسیدشویی را یک‌هزار تن دانست و یادآور شد: ضخامت ورق ورودی به این خط ۱.۸ تا ۵.۵ میلیمتر و عرض ورق ۷۵۰ تا یک‌هزار و ۵۵۰ میلیمتر است.

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: وزن کلاف ورودی به این طرح حداکثر ۲۵ تن و سرعت خط ۱۵۰ متر بر دقیقه است.

وی خاطر نشان کرد:‌ با بهره‌برداری از واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر و غیرمستقیم برای ۱۸۰ نفر فراهم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی