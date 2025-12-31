خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ورزش و جوانان استان:

2 ورزشکار استان مرکزی به اردوهای تیم ملی ووشو و پاراسنگ‌نوردی دعوت شدند

2 ورزشکار استان مرکزی به اردوهای تیم ملی ووشو و پاراسنگ‌نوردی دعوت شدند
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با بیان اینکه 2 ورزشکار این استان به اردوهای تیم ملی ووشو و پاراسنگ‌نوردی دعوت شدند، گفت: امیرارسلان ایمانی ورزشکار دعوت شده این استان به اردوی تیم ملی ووشو جوانان است. مرحله نخست اردوی آماده‌سازی تیم ملی ووشو جوانان اعزامی به رقابت‌های جهانی 2026 چین، از یکم تا 10 دی ماه 1404 در آکادمی ملی ووشو ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، محمد مرادی به تشریح جزئیات برگزاری اردوهای تیم ملی ووشو اشاره داشته و افزود: این اردو، نخستین مرحله از 6 اردوی پی‌درپی است که تا دوم فروردین ماه 1405 ادامه خواهد داشت و با هدف ارزیابی فنی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در تیم ملی ووشو جوانان ایران برگزار می‌شود. فدراسیون ووشو پس از ارزیابی عملکرد ورزشکاران در هر مرحله، نفرات منتخب نهایی را برای اعزام به رقابت‌های جهانی چین معرفی خواهد کرد.

وی ادامه داد: رضا هاشمی‌نژاد نیز این استان به اردوی انتخابی تیم ملی پاراسنگ‌نوردی دعوت شده است. اردوی انتخابی تیم ملی پاراسنگ‌نوردی در گرایش سرطناب (Lead)، 24 بهمن ماه 1404 به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. این اردو در راستای برنامه عملیاتی سال 1404 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و با هدف توسعه کمی و کیفی ورزشکاران پاراسنگ‌نوردی و همچنین ارتقاء سطح فنی و آموزشی تیم ملی برنامه‌ریزی شده است.

