به گزارش ایلنا، محمد مرادی به تشریح جزئیات برگزاری اردوهای تیم ملی ووشو اشاره داشته و افزود: این اردو، نخستین مرحله از 6 اردوی پی‌درپی است که تا دوم فروردین ماه 1405 ادامه خواهد داشت و با هدف ارزیابی فنی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در تیم ملی ووشو جوانان ایران برگزار می‌شود. فدراسیون ووشو پس از ارزیابی عملکرد ورزشکاران در هر مرحله، نفرات منتخب نهایی را برای اعزام به رقابت‌های جهانی چین معرفی خواهد کرد.

وی ادامه داد: رضا هاشمی‌نژاد نیز این استان به اردوی انتخابی تیم ملی پاراسنگ‌نوردی دعوت شده است. اردوی انتخابی تیم ملی پاراسنگ‌نوردی در گرایش سرطناب (Lead)، 24 بهمن ماه 1404 به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. این اردو در راستای برنامه عملیاتی سال 1404 فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و با هدف توسعه کمی و کیفی ورزشکاران پاراسنگ‌نوردی و همچنین ارتقاء سطح فنی و آموزشی تیم ملی برنامه‌ریزی شده است.

