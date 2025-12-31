همزمان با سفر رئیس جمهور به شهرکرد:
دو تفاهمنامه مهم سرمایهگذاری در حوزههای گردشگری و کشاورزی چهارمحال و بختیاری امضا شد
همزمان با هفدهمین سفر استانی رییسجمهور به چهارمحال و بختیاری، ۲ تفاهمنامه مهم سرمایهگذاری در حوزههای گردشگری و کشاورزی با هدف توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق تولید استان به امضا رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تفاهمنامه نخست که ما بین استانداری چهارمحال و بختیاری و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان به امضا رسید، به احداث و بهرهبرداری مجتمع گردشگری «سیتیکال» اختصاص دارد که با حجم سرمایهگذاری ۳.۵ هزار میلیارد تومان در شهرکرد اجرا میشود.
این طرح با ظرفیت اسمی ۱۰۵ هزار و ۳۰۰ تخت اقامتی در سال، زمینه اشتغال ۸۰۰ نفر شامل ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۵۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم را فراهم میکند.
مساحت این طرح ۱۰۰ هزار و ۷۹۸ مترمربع و زیربنای ساخت آن ۷۹ هزار و ۵۱۵ مترمربع پیشبینی شده و محل اجرای آن شهرکرد، سهراه منظریه است.
دومین تفاهمنامه سرمایهگذاری که میان استانداری چهارمحال و بختیاری، سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت توسعه و تجارت فخر آریا به امضا رسید، مربوط به طرح پرورش گوسفند داشتی پُرتولید است.
میزان سرمایهگذاری این طرح ۶۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده و ظرفیت آن ۲۵ هزار و ۴۰۰ رأس دام سبک مولد و پرواری است که برای ۲۵۱ نفر اشتغالزایی خواهد داشت؛ بهطوریکه ۹۶ نفر به صورت مستقیم و ۱۵۵ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار میشوند.
این طرح اقتصادی در زمینی به مساحت ۲۷ هکتار و در فرادنبه شهرستان بروجن اجرا میشود.
به گزارش ایلنا امضای این تفاهمنامهها در راستای سیاستهای دولت برای تقویت سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه متوازن استانها میان استانداری چهارمحال و بختیاری، سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت توسعه و تجارت فخر آریا به امضا رسده است.