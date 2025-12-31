مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین خبر داد؛
مشارکت خیرین آبرسان در 196 پروژه آبرسانی روستایی استان قزوین
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین گفت: در سه سال گذشته بیش از 730 میلیارد ریال در قالب 196 پروژه از سوی خیرین این استان به پروژههای تامین آب آشامیدنی روستاهای اختصاص یافته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، داراب بیرنوندی امروز در دیدار اعضای مجمع خیّرین آبرسان استان قزوین با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: علاوهبر موارد یادشده در سال جاری، با حمایت ویژه بنیاد نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی و در فاز اول تفاهمنامه آبرسانی به 52 روستای استان، بیش از 60 کیلومتر لوله و 5 باب مخزن ذخیره با ارزش مالی حدود 40 میلیارد تومان دریافت شده است.
وی ادامه داد: خیّرین مردمی پای کار هستند و اجرای پروژههای تامین آب از سوی آنان در استان قزوین گاهاً تا 40 درصد از هزینههای عملیاتی مربوط به پروژهها را کاهش داده و مضافاً اینکه نظارت مردمی و مطالبهگری آنان بر اینگونه پروژهها موجب تسهیل و تسریع در اجرا و رفع نیاز مردم می شود.
در ادامه این دیدار و پس از ارائه گزارش عملکرد و برنامههای مجمع از سوی اعضای هیئت مدیره این تشکل، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین نیز در سخنانی از تشکیل مجمع خیّرین آبرسان استان و حمایت از آن تقدیر کرد و آن را امری خداپسندانه و موجب رضایت مردم دانست و بر نقش خیرین در تامین نیازهای ضروری مردم تاکید کرد.
آیت الله حسین مظفری با اشاره به اینکه خداوند از خیّرین به عنوان بازوی پیامبر(ص) یاد فرموده، در عین حال خاطر نشان کرد که باید فرهنگ استفاده صحیح و مدیریت مصرف نعمت الهی آب در بین مردم نهادینه شود.
وی در پایان بر ضرورت تبلیغ و ترویج فعالیت مجمع خیّرین آبرسان در سطح استان و به ویژه معرفی این تشکل مردمی و غیردولتی به آحاد جامعه و به ویژه صاحبان صنایع و هدایت کمکهای آنان به سمت تامین آب آشامیدنی روستاهای نیازمند تاکید کرد.لازم به ذکر است مجمع خیّرین آبرسان استان قزوین، به عنوان یکی از استانهای پیشگام کشور، در سال 1402 تاسیس شده است.