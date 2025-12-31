نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:
آبزی پروری یکی از پیشران های اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار در کشور است
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: آبزی پروری یکی از پیشران های اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار در کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیام باقری روز چهارشنبه در همایش آبزیپروری و فناوریهای نوین که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد اظهار داشت: نگاه دنیا به سمت صنعت شیلات معطوف شده و دلیل آن افزایش بهره وری، رقابتپذیری و توسعه بازار در این حوزه میباشد.
وی افزود: آمارهای جهانی نشان میدهد ۹۰ درصد تولید آبزیپروری در قاره آسیا انجام میشود که نیمی از آن به تنهایی متعلق به کشور چین است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران سهم کشورمان از تولیدات جهانی را کمتر از یک درصد عنوان کرد و گفت: با توجه به پتانسیلهای موجود انتظار میرود جایگاه ایران بسیار فراتر از وضعیت فعلی باشد.
باقری آبزیپروری را یکی از پیشرانهای اصلی امنیت غذایی و توسعه پایدار برشمرد و تاکید کرد: این صنعت ابزاری کارآمد برای تقویت بنیه اقتصادی خانوادهها و توسعه اشتغال در بخشهای کوچک و متوسط و جوامع روستایی است.
وی با تحلیل دلایل رشد این حوزه در سطح بین المللی بیان کرد: افزایش جمعیت جهان و کاهش ذخایر دریایی به دلیل صیدهای بیرویه، نیاز به پروتئین سالم و با ارزش غذایی بالا را دوچندان کرده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران به توجیه اقتصادی بالای این صنعت اشاره کرد و ادامه داد: شیلات در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر با منابع کمتر به بازدهی بالاتری میرسد که این موضوع جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را به شدت افزایش داده است.
وی سازگاری بالای صنعت شیلات با فناوریهای نوین را از ویژگیهای ممتاز آن دانست و اظهار داشت: هوشمندسازی در این حوزه تاثیر مستقیمی بر بهبود کیفیت منابع، بازچرخانی آب و کاهش مصرف دارد.
باقری تصریح کرد: استفاده از تکنولوژیهای روز و تحلیل دادهها به مدیران کمک میکند تا تصمیمات دقیقتری اتخاذ کنند و هزینهها را با کاهش وابستگی به نیروی انسانی و جلوگیری از تلفات به حداقل برسانند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای ویژه استان لرستان پرداخت و گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، منابع آبی فراوان مانند رودخانهها و چشمهها و تنوع اقلیمی، مستعدترین منطقه برای جهش در تولید آبزیان است.
باقری نیروی انسانی جوان و متخصص، مراکز علمی و دانشگاهی و دسترسی به بازارهای مرکز و غرب کشور را از دیگر نقاط قوت لرستان برای تبدیل شدن به یک هاب منطقهای در حوزه شیلات برشمرد و با تاکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت شیلات خواستار تقویت صنایع تبدیلی، بستهبندی و صادراتی شد تا سهم ایران در بازارهای جهانی ارتقا یابد.
وی نقش اتاق بازرگانی لرستان را در نمایش ظرفیت ها، شبکهسازی بین تولیدکنندگان و سرمایه گذاران و تسهیلگری در روابط با دستگاههای دولتی بسیار کلیدی دانست و بر حمایت از استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان برای نوسازی این صنعت تاکید کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: آینده کشاورزی در گرو پیوند با فناوریهای هوشمند است و لرستان با تکیه بر تجربه بومی در دامپروری و کشاورزی، میتواند به الگویی موفق در امنیت غذایی و توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل شود که این مسیر نیازمند همگرایی همه ارکان اقتصادی و حمایت جدی از کارآفرینان محلی برای تحقق اهداف توسعهای کشور است.