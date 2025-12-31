امسال تولید میگو در کشور از مرز ۶۰ هزار تن عبور خواهد کرد 

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمزه رستم‌پور روز چهارشنبه دهم دیماه در همایش آبزی‌پروری و فناوری‌های نوین در اتاق بازرگانی لرستان اظهار داشت: ۴۰ همت (هزار میلیارد تومان) امسال در حوزه شیلات و آبزی‌پروری کشور سرمایه‌گذاری شده است که این رقم تا پایان سال به ۵۰ همت می‌رسد.

وی افزود: سال گذشته از ۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده ۲۹ هزار میلیارد تومان متعلق به بخش خصوصی بوده و برای سال جاری نیز پیش بینی سرمایه‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی شده که تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.

رئیس سازمان شیلات ایران از ثبت رکوردهای جدید در تولید میگو خبر داد و گفت: امسال تولید میگو از مرز ۶۰ هزار تن عبور خواهد کرد که بیش از ۸۰ درصد آن جنبه صادراتی دارد.

رستم‌پور همچنین به موفقیت‌های خیره کننده در صیادی آب‌های دور اشاره کرد و افزود: ایران در منطقه غرب آسیا رتبه نخست صیادی را در اختیار دارد و شناورهای ایرانی موفق به ثبت رکوردهای تخلیه ۱۶۰ و ۱۸۰ تن ماهی در یک نوبت شده‌اند که نشان دهنده مهارت بالای صیادان ایرانی است.

وی افزود: برگزاری همایشی در این سطح ملی در استان غیرساحلی لرستان نشان دهنده نگاه بلند و توانمندی‌های بالای این منطقه است.

رئیس سازمان شیلات ایران هماهنگی میان استاندار، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی لرستان را الگویی برای سایر استان‌ها دانست و تاکید کرد که تمامی فرصت‌های خدادادی برای پرورش انواع آبزیان آب شیرین در این استان فراهم است.

وی امنیت غذایی را یکی از ارکان اصلی قدرت در جهان امروز برشمرد و بیان کرد که در قوانین اساسی اکثر کشورها و به ویژه در دوران بحران‌های جهانی، غذا به عنوان یک ابزار قدرتمند شناخته می‌شود.

رستم‌پور با تجلیل از تولیدکنندگان داخلی، آن‌ها را نقاط قوت کشور دانست و افزود: در دوران‌های سخت این تولیدکنندگان و هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی بوده است که بازار را به تعادل رسانده و نیازهای مردم را تامین کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه آماری تولیدات پرداخت و گفت: سال ۱۳۵۷ کل تولید شیلاتی کشور ۳۲ هزار تن بود در حالی که امروز تنها استان لرستان با تولید ۴۲ هزار تن رکورد کل کشور در آن دوران را شکسته است.

رئیس سازمان شیلات ایران همچنین به وجود بیش از ۱۰۰ بندر صیادی در کشور اشاره کرد که برخی از آن‌ها در رتبه‌های برتر جهانی قرار دارند و بیش از ۲۰ هزار شناور مجاز در حال فعالیت هستند که اشتغالی بالغ بر یک میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده اند.

وی با تاکید بر نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در توسعه این صنعت اظهار داشت: بیش از ۹۹ درصد اشتغال در بخش شیلات توسط بخش غیردولتی ایجاد شده است.

رستم‌پور با اشاره به چالش‌های زیست محیطی و محدودیت منابع آبی، بر ضرورت تغییر رویکرد از شیلات سنتی به سمت شیلات هوشمند تاکید کرد و بهره گیری از فناوری‌های نوین، تکمیل زنجیره ارزش از خوراک تا فرآوری و پسماند و توسعه پرورش ماهی در قفس در دریاها را از اولویت‌های اصلی سازمان شیلات برشمرد.

وی همچنین استفاده از پنل‌های خورشیدی و بازچرخانی آب را راهکاری کلیدی برای مقابله با کم آبی و پایداری تولید در استان‌های مرکزی و غیرساحلی دانست.

رستم‌پور خاطرنشان کرد: استان لرستان ظرفیت تبدیل شدن به هاب صادرات آبزیان را دارد و باید روی برندسازی محصولات این منطقه کار جدی صورت گیرد.

رئیس سازمان شیلات ایران تاکید کرد: سازمان شیلات خود را کارمند و حامی سرمایه گذاران می‌داند و تلاش می‌کند با تسهیل شرایط، معیشت مردم را از طریق توسعه صنعت آبزی‌پروری بهبود بخشد و سهم پروتئین دریایی را در سفره‌های مردم افزایش دهد.

