رئیس مرکز آمار ایران:
سرشماریهای آینده به صورت ثبتیمبنا صورت میگیرد
رئیس مرکز آمار ایران گفت: سرشماریهای آینده به صورت «ثبتیمبنا» انجام خواهد شد و به هیچ عنوان مراجعه حضوری به منازل صورت نمیگیرد و در یک سال گذشته نیز زیرساختهای لازم برای اجرای این شیوه فراهم شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، غلامرضا گودرزی ظهر امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین، اظهار کرد: سرشماری آزمایشی در 70 نقطه کشور اجرا خواهد شد که در استان قزوین نیز چند نقطه شهری و روستایی برای این مرحله انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه سرشماری نفوس و مسکن صرفا به شمارش جمعیت محدود نمیشود، افزود: در این سرشماری اطلاعاتی از جمله وضعیت تحصیلات، اسکان، املاک و شاخصهای اقتصادی نیز برآورد و تحلیل میشود که نقش مهمی در برنامهریزیهای کلان کشور دارد.
گودرزی با اشاره به اهداف مرحله آزمایشی سرشماری آینده، تاکید کرد: در این دوره، صحت و دقت دادههای موجود در سازمانها و نهادهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد تا مشخص شود اطلاعات ثبت شده تا چه اندازه با واقعیتهای میدانی تطابق دارد.
به گفته وی، با اجرای سرشماری به روش ثبتیمبنا، اطلاعات جمعیتی و اقتصادی کشور بایستی هر 2 سال یک مرتبه به روزرسانی شود تا دادههای دقیق و به هنگام برای تصمیمگیری در اختیار مراجع سیاستگذار کشور قرار گیرد.
رییس مرکز آمار ایران با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات، یادآور شد: مرکز آمار ایران نهادی کاملاً محرمانه است و هیچگونه دادهای در اختیار سایر سازمانها قرار نمیدهد و تمامی تحلیلهای آماری به صورت پنهان و تجمیعی انجام میشود.
گودرزی خاطرنشان کرد: انتظار میرود رسانههای عمومی، مرجع و معتبر با اطلاعرسانی دقیق و شفاف، در تبیین اهداف و شیوه اجرای این سرشماری ما را همراهی کنند تا هیچگونه ابهامی برای افکار عمومی باقی نماند.