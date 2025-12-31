خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف فساد مالی ۸ میلیارد تومانی در شرکت سایپا خزر قائم‌شهر

کشف فساد مالی ۸ میلیارد تومانی در شرکت سایپا خزر قائم‌شهر
کد خبر : 1735715
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران از شناسایی و برخورد قضایی با یک پرونده فساد مالی در شرکت سایپا خزر قائم‌شهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر وقوع سوءجریانات مالی در این شرکت و با صدور دستورات قضایی لازم از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قائم شهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های اطلاعاتی قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس نتایج تحقیقات و مستندات به‌دست‌آمده، متهم از طریق جعل اسناد، سند‌سازی و جعل مهر برخی شرکت‌ها، اقدام به برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه و انتقال آن به حساب‌های متعدد از جمله نزدیکان خود نموده است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: طبق بررسی‌های اولیه، میزان وجوه برداشت‌شده بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد شده که با ادامه تحقیقات، احتمال افزایش این مبلغ وجود دارد.

دکتر پوریانی ادامه داد: با تکمیل مستندات، دستور جلب متهم صادر و نامبرده دستگیر شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه بازپرسی و تفهیم اتهام، متهم به جرائم ارتکابی اقرار و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد و نتایج تکمیلی این پرونده متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی