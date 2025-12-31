به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ مسعود قجر جزی اظهارکرد: جاده خوش ییلاق و توسکستان که دیروز بر اثر بارش برف بسته شده بود دیشب باز شد و تردد در آن‌ها با زنجیر چرخ ممکن است.

وی افزود: تمامی راه‌های استان باز است و تردد در این محور‌ها عادی است. به رانندگان توصیه می‌کنیم که هنگام عبور از جاده‌های کوهستانی زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند.

مدیرکل راهداری گلستان گفت: پلیس راه نیز از ورود خودروهای فاقد زنجیر چرخ به این محورها جلوگیری می‌کند و تردد بدون تجهیزات زمستانی ممنوع است.

عادل مصدقی تأکید کرد: اکیپ‌های راهداری با ۱۸۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک و بیش از ۴۷۰ نیروی عملیاتی در حال برف‌روبی، شن و نمک‌پاشی شبانه‌روزی هستند.

وی ادامه داد: تاکنون ۹ هزار تن شن و نمک برای عملیات زمستانه ذخیره‌سازی شده و ۳۵ گروه راهداری در آماده‌باش کامل قرار دارند.

انتهای پیام/