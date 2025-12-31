خبرگزاری کار ایران
جاده‌های گلستان باز است

رئیس اداره کنترل راه‌های روستایی پلیس راه گلستان گفت: جاده خوش ییلاق به شاهرود و جاده توسکستان هم اکنون باز است و تردد در آن‌ها جریان دارد.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ مسعود قجر جزی اظهارکرد: جاده خوش ییلاق و توسکستان که دیروز بر اثر بارش برف بسته شده بود دیشب باز شد و تردد در آن‌ها با زنجیر چرخ ممکن است. 

وی افزود: تمامی راه‌های استان باز است و  تردد در این محور‌ها عادی است. به رانندگان توصیه می‌کنیم که هنگام عبور از جاده‌های کوهستانی زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند. 

مدیرکل راهداری گلستان گفت: پلیس راه نیز از ورود خودروهای فاقد زنجیر چرخ به این محورها جلوگیری می‌کند و تردد بدون تجهیزات زمستانی ممنوع است. 

عادل مصدقی تأکید کرد: اکیپ‌های راهداری با ۱۸۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک و بیش از ۴۷۰ نیروی عملیاتی در حال برف‌روبی، شن و نمک‌پاشی شبانه‌روزی هستند. 

وی ادامه داد: تاکنون ۹ هزار تن شن و نمک برای عملیات زمستانه ذخیره‌سازی شده و ۳۵ گروه راهداری در آماده‌باش کامل قرار دارند.

