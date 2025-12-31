وقوع حادثه در معدن کوشک بافق
صبح امروز حادثهای در معدن کوشک بافق رخ داد و تیمهای امدادی و مسئولان برای بررسی و ایمنسازی در محل حاضر شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، صبح امروز حوالی ساعت ۸:۳۰ حادثهای در معدن کوشک بافق رخ داد که بلافاصله پس از آن، تیمهای امدادی و مسئولان ذیربط در محل حادثه حاضر شده و عملیات بررسی و ایمنسازی آغاز شد.
تا این لحظه اطلاعات رسمی درباره میزان تلفات یا تعداد مصدومان اعلام نشده و عملیات بررسی ابعاد حادثه و ایمنسازی محیط همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، محمد عشقی؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان یزد اعلام کرد: با اعلام حادثه در معدن کوشک بافق، دو تیم عملیاتی هلالاحمر بافق به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.
تا این لحظه ۳ نفر از مصدومان بهصورت سرپایی در محل درمان شدند و یک نفر توسط آمبولانس هلالاحمر و یک نفر نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
هنوز دسترسی کامل به پهنه پایین معدن میسر نشده و تیمهای عملیاتی در حال ادامه عملیات امدادرسانی هستند.
با وجود احتمال حبس افراد یا مصدومان در بخشهای پایینتر معدن، عملیات امدادرسانی و ایمنسازی محیط ادامه دارد و پس از تکمیل عملیات دسترسی، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.