یک مسئول:
سیلابهای اخیر، ذخایر سدهای خوزستان را تقویت کرد اما خشکسالی ادامه دارد
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان اعلام کرد: سامانه بارشی اخیر با وجود ایجاد جریانهای سیلابی در رودخانههای اصلی استان، بیش از ۲۰۹ میلیون مترمکعب به ذخایر سدها افزود، با این حال خوزستان همچنان با تداوم خشکسالی مواجه است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی شهبازی با اشاره به تأثیر فعالیت سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: این سامانه موجب سیلابی شدن رودخانهها و حوزه میانی دز، کارون، مارون و زهره شد. بیشترین جریان سیلابی در رودخانه دشت بزرگ رخ داد که تخلیه آن در پاییندست سد گتوند انجام شد.
وی با بیان اینکه دبی حداکثری این رودخانه در روز گذشته به حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه رسید افزود: این جریان پس از عبور از مسیر خود، باعث شد دبی رودخانه کارون در این محدوده به حدود یک هزار و ۱۰۰ مترمکعب در ثانیه برسد.
شهبازی با اشاره به افزایش دبی رودخانههای مارون و زهره گفت: خوشبختانه در پی فعالیت این سامانه بارشی طی روزهای اخیر، حدود ۲۰۹ میلیون مترمکعب آب به ذخایر سدهای خوزستان افزوده شده است؛ بهطوری که ۱۳۵ میلیون مترمکعب آن در سدهای زنجیرهای کارون، ۱۰ میلیون مترمکعب در سد دز و حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در سد مارون افزایش حجم داشته است.
معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود بارشهای مناسب اخیر در استان، همچنان حدود ۵۲ درصد تا جبران کامل خشکسالی فاصله داریم و ورودی سدهای خوزستان در شرایط زیر نرمال قرار دارد.