به گزارش ایلنا از خوزستان، سیدمحمدرضا موالی زاده گفت: یک‌هزار واحد مسکونی در شهر و روستاهای ایذه بر اثر وقوع سیلاب و آبگرفتگی ناشی از بارندگی‌های اخیر دچار خسارت شده‌اند که از این تعداد ۴۰۰ واحد در مناطق شهری و ۶۰۰ واحد در روستاها قرار دارند.

موالی‌زاده شامگاه سه‌شنبه در نشست مدیریت بحران شهرستان‌های ایذه و باغملک، با تسلیت جان‌باختن تعدادی از هموطنان در این دو شهرستان اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب، چهار نفر در ایذه و یک نفر در باغملک جان خود را از دست دادند و مراتب همدردی دولت و شخص رئیس‌جمهوری به خانواده‌های داغدار ابلاغ شده است.

وی با اشاره به دستورات مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور برای بسیج تمامی امکانات ملی و استانی افزود: رسیدگی فوری و با حساسیت ویژه به وضعیت آسیب‌دیدگان در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم در حال اجراست.

استاندار خوزستان ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق استان ۲۰ دستگاه ترانس برق و اداره‌کل راهداری یک دستگاه لودر برای بازگشایی مسیرهای مسدود شده شهرستان ایذه اختصاص داده است.

موالی‌زاده با بیان اینکه سطح آب در خیابان‌های اصلی ایذه فروکش کرده است، گفت: عملیات تخلیه آب از منازل به پایان رسیده و اسکان اضطراری، توزیع اقلام اولیه، آبرسانی سیار و پاکسازی مناطق آسیب‌دیده به‌صورت مستمر در حال انجام است. اولویت بعدی نیز بازسازی سریع زیرساخت‌های تخریب‌شده آب و راه خواهد بود.

وی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای آسیب‌شناسی منطقه خبر داد و افزود: این کارگروه موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی و نقاط قوت و ضعف را به‌طور کامل مشخص کند.

استاندار خوزستان همچنین با اشاره به وضعیت شهرستان باغملک تصریح کرد: بسیج نیروها و امکانات، به‌ویژه در حوزه راهداری، برای بازگشایی فوری راه‌های مسدود شده و پل‌های تخریب‌شده در اولویت قرار دارد تا ارتباط مناطق قطع‌شده هرچه سریع‌تر برقرار شود.

موالی‌زاده تأکید کرد: تهیه گزارش کامل و دقیق از خسارات وارده به راه‌ها، پل‌ها، تأسیسات و همچنین بررسی جزئیات فوت یک شهروند در باغملک ضروری است و در این گزارش باید نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت شفاف بیان شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر رفع مشکلات ترافیکی، تأمین سوخت، برق، گاز، امکانات گرمایشی و آمادگی برای اسکان موقت آسیب‌دیدگان باید به‌طور کامل فراهم شود.

