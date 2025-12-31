هرمزگان نیازمند نگاه ویژه اقتصادی؛ مطالبه فعالان بخش خصوصی از دولت +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حسن روحانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در نشست با خانم دکتر بغاپور، مشاور هماهنگی اقتصادی رئیس‌جمهور، با اشاره به اهداف این جلسه گفت: این نشست با هدف انتقال مستقیم دغدغه‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های فعالان اقتصادی استان هرمزگان برگزار شد تا مسائل موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌صورت شفاف مطرح شود.

وی افزود: در این جلسه موضوعات مرتبط با بخش‌های کشاورزی، شیلات، صنایع تبدیلی، صنعت، گردشگری و سایر حوزه‌های اثرگذار اقتصادی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور پیشنهادها و دستورات مناسبی در این زمینه ارائه داد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر تحریم‌ها و نوسانات شدید ارزی تصریح کرد: امیدواریم خروجی این جلسات و پیشنهادها منجر به تحصیل‌گری واقعی در اقتصاد استان شود تا مردم و فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شده و مشکلات پیش‌روی آنان کاهش یابد.

روحانی همچنین با اشاره به حوادث اخیر و خسارت‌های واردشده به فعالان اقتصادی گفت: در زمینه پرداخت بخشی از خسارت‌ها اقدامات محدودی انجام شد، اما برای کانتینرهای خالی و برخی کالاهای آسیب‌دیده هنوز مسئولیت مشخصی از سوی دستگاه‌ها پذیرفته نشده و شرکت‌های کشتیرانی در حال مطالبه خسارت از صاحبان کالا هستند.

وی ادامه داد: اگرچه قرارگاهی با حضور گمرک، بیمه و صادرکنندگان برای بررسی خسارت‌ها تشکیل شده و برخی موارد به مرحله بیمه رسیده است، اما خسارت‌های بزرگ و خاص همچنان بلاتکلیف مانده و نیازمند تصمیم‌گیری جدی است.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر نقش راهبردی استان در اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: هرمزگان دارای اقتصادی متنوع و اثرگذار است و انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های مسئول با نگاه ویژه، تسریع در تعیین تکلیف خسارت‌ها و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار دهند تا آسیب‌های واردشده به حداقل برسد.

حجم ویدیو: 40.61M | مدت زمان ویدیو: 00:01:41 دانلود ویدیو

انتهای پیام/