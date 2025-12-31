هرمزگان نیازمند نگاه ویژه اقتصادی؛ مطالبه فعالان بخش خصوصی از دولت +فیلم
نایبرئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به تنوع ظرفیتهای اقتصادی استان، خواستار توجه ویژه دولت به مشکلات فعالان اقتصادی و تسریع در تعیین تکلیف خسارتها شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حسن روحانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، در نشست با خانم دکتر بغاپور، مشاور هماهنگی اقتصادی رئیسجمهور، با اشاره به اهداف این جلسه گفت: این نشست با هدف انتقال مستقیم دغدغهها، ظرفیتها و چالشهای فعالان اقتصادی استان هرمزگان برگزار شد تا مسائل موجود در حوزههای مختلف اقتصادی بهصورت شفاف مطرح شود.
وی افزود: در این جلسه موضوعات مرتبط با بخشهای کشاورزی، شیلات، صنایع تبدیلی، صنعت، گردشگری و سایر حوزههای اثرگذار اقتصادی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خوشبختانه مشاور اقتصادی رئیسجمهور پیشنهادها و دستورات مناسبی در این زمینه ارائه داد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر تحریمها و نوسانات شدید ارزی تصریح کرد: امیدواریم خروجی این جلسات و پیشنهادها منجر به تحصیلگری واقعی در اقتصاد استان شود تا مردم و فعالان اقتصادی از ظرفیتهای موجود بهرهمند شده و مشکلات پیشروی آنان کاهش یابد.
روحانی همچنین با اشاره به حوادث اخیر و خسارتهای واردشده به فعالان اقتصادی گفت: در زمینه پرداخت بخشی از خسارتها اقدامات محدودی انجام شد، اما برای کانتینرهای خالی و برخی کالاهای آسیبدیده هنوز مسئولیت مشخصی از سوی دستگاهها پذیرفته نشده و شرکتهای کشتیرانی در حال مطالبه خسارت از صاحبان کالا هستند.
وی ادامه داد: اگرچه قرارگاهی با حضور گمرک، بیمه و صادرکنندگان برای بررسی خسارتها تشکیل شده و برخی موارد به مرحله بیمه رسیده است، اما خسارتهای بزرگ و خاص همچنان بلاتکلیف مانده و نیازمند تصمیمگیری جدی است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با تأکید بر نقش راهبردی استان در اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: هرمزگان دارای اقتصادی متنوع و اثرگذار است و انتظار میرود دولت و دستگاههای مسئول با نگاه ویژه، تسریع در تعیین تکلیف خسارتها و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار دهند تا آسیبهای واردشده به حداقل برسد.