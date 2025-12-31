۱۹۹ خودرو گرفتار در برف در شهرستان کوهرنگ توسط امداد گران چهارمحال و بختیاری رهاسازی شد

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و اعلام مرکز EOC مبنی بر مسدود شدن راه‌های ارتباطی و گرفتار شدن خودروها در محورهای شهرستان کوهرنگ، تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر بلافاصله به محورهای کوهرنگ–فارسان، کوهرنگ–اندیکا، کوهرنگ–اصفهان، صمصامی–کوهرنگ و گردنه‌های این شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات که از ساعت ۰۹:۰۵ تا ۱۸:۴۰ روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ به طول انجامید، امدادگران موفق شدند ۵۷۹ نفر از سرنشینان ۱۶۲ دستگاه خودرو گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کنند.

طاهری بیان کرد:همچنین ۱۶ نفر از درراه‌ماندگان به مناطق امن منتقل شدند و یک بیمار دارای تشنج از بخش بازفت به صمصامی انتقال یافت.

مدیرعامل هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملیات همزمان در گردنه چری بیان کرد:در این محور نیز ۱۴۰ نفر از سرنشینان ۳۷ دستگاه خودرو امدادرسانی شدند، ۵ تخته پتو بین افراد گرفتار توزیع و ۷ نفر به محل امن راهداری چری انتقال داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: این عملیات با به‌کارگیری ۷ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس، تویوتا هایلوکس و پیکاپ و با حضور ۲۸ نفر نیروی عملیاتی شامل امدادگران و نجاتگران داوطلب انجام شد و خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشد.

