خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تردد در گردنه‌های چری و شاه منصوری فقط با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است

تردد در گردنه‌های چری و شاه منصوری فقط با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است
کد خبر : 1735627
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: رانندگان برای عبور از گردنه‌های چری و شاه منصوری حتماً از زنجیرچرخ استفاده کنند، در غیر این صورت عبور امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی اظهارداشت: در ۲۴ ساعت گذشته، تیم‌های راهداری بیش ازهفت هزار و ۶۱۵ کیلومتر باند جاده‌ای را برف‌روبی کرده و چهار هزار و۶۷ تن شن و نمک برای ایمن‌سازی مسیرها مصرف شد.

وی افزود: در این مدت، ۶۵۸ نفر امدادرسانی شدند و ۱۱۷ نفر نیز به مراکز اسکان موقت منتقل گردیدند. همچنین ریزش‌برداری در ۵۸ مقطع جاده‌ای طی ۱۱۵ مرتبه انجام شده است.

خدابخشی با تأکید بر رعایت ایمنی مسیرها گفت: تمام محورهای استان باز و تردد در آن‌ها روان است، اما رانندگان حتماً هنگام عبور از گردنه‌های چری و شاه منصوری از زنجیرچرخ استفاده کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایان از مسافران خواست با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی سفر کنند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی