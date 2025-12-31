آغاز محدودیتهای ترافیکی در جادههای مازندران/ ترافیک محورهای مواصلاتی پرحجم و روان
پلیس راه مازندران گفت: محدودیتهای ترافیکی ۵ روزه از امروز چهارشنبه در جادههای مازندران اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا از اعمال محدودیتهای ۵ روزه ترافیکی از امروز چهارشنبه ۱۰ دی تا یکشنبه ۱۴ دی در محورهای ارتباطی استان خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی افزود: تردد انواع موتورسیکلت به غیر از موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز ترافیک از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه ۱۰ دی تا ساعت ۱۰ یکشنبه ۱۴ دی در محورهای مواصلاتی مازندران ممنوع است.
محدودیتهای ترافیکی در محور چالوس
وی با اشاره به ممنوع بودن تردد تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج- چالوس، گفت: محدودیت یکطرفه مقطعی در صورت پرحجم بودن ترافیک در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، بنا به صلاحدید ماموران پلیس راه در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.
سرهنگ عبادی با اشاره به محدودیت قطعی تردد در روز شنبه ۱۳ دی، گفت: محدودیت تردد به مقصد چالوس از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال میشود
رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه از ساعت ۱۳ از ابتدای پل زنگوله بصورت کامل مسدود میشود، افزود: تردد خودروها از ساعت ۱۵ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه میشود و از ساعت ۲۴ این محدودیت پایان خواهد یافت.
سرهنگ عبادی ادامه داد: طی این مدت تردد از مسیر قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد بوده ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
محدودیتهای ترافیکی در محور هراز
رئیس پلیس راه استان فرماندهی انتظامی مازندران، گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه بع صورت یکطرفه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خوهد شد.
سرهنگ عبادی با اشاره به ممنوع بودن تردد تریلرها از محور هراز، گفت: تردد کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز چهارشنبه و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه از محور هراز ممنوع میباشد.
مسدود بودن محور کیاسر سمنان
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: محور کیاسر به علت بارش شدید برف، کولاک و کاهش شدید دید افقی و بهمنظور مدیریت ترافیک و حفظ ایمنی کاربران جادهای، تا اطلاع ثانوی مسدود شد.
سرهنگ عبادی افزود: این تصمیم بنا به درخواست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران و پس از هماهنگی با فرماندهی انتظامی استان و پلیس راه کشور اتخاذ شده است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، از رانندگانی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی استان را دارند، خواست در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۲۱۸۲۴۴۲۰ و ۲۱۸۲۴۴۳۴ پلیس راه استان با پیش شماره ۰۱۱ تماس بگیرند.