به گزارش ایلنا، میثم قدمی افزود: یخ‌زدگی سطح جاده‌ها و لغزندگی مسیرها و محورهای مواصلاتی مهمترین چالش فعلی رانندگان و کاربران جاده‌ای استان سمنان است. این وضعیت به ویژه در محورهای مهدی‌شهر فولادمحله - فیروزکوه، دامغان - گلوگاه و برخی گردنه‌های بزرگراه سمنان - مشهد مشاهده می‌شود.

وی با اعلام هشدار نسبت به یخ‌زدگی و لغزندگی سطح جاده‌ها در محورهای مواصلاتی شمالی و گردنه‌های استان سمنان، در این خصوص ادامه داد: در حال حاضر بارش برف در محورهای مواصلاتی استان قطع شده، اما نیروهای راهداری همچنان در حال انجام عملیات برف‌روبی و پاکسازی مسیرها هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان اظهار داشت: از صبح روز سه‌شنبه 9 دی ماه تا شامگاه همین روز، بارش برف در برخی محورهای شمالی این استان به ویژه گردنه‌ها گزارش شده است که بیشترین شدت بارش مربوط به محور مهدی‌شهر فولادمحله - فیروزکوه و گردنه آهوان در مسیر تهران - سمنان - مشهد بود.

قدمی به شرایط جوی استان‌های همجوار اشاره داشته و تصریح کرد: اگر چه در محدوده استان سمنان محور مواصلاتی مسدودی وجود ندارد، اما به دلیل شدت بارش برف، کولاک و کاهش دید افقی در استان‌های همسایه از جمله مازندران و گلستان، برخی محورهای ارتباطی از سوی پلیس راه مسدود اعلام شده است.

وی بیان داشت: از رانندگان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت الزام به سفر، وضعیت راه‌ها را از سامانه 141 بررسی کنند. در این راستا همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ، وسایل گرمایشی و ابزارآلات ایمنی برای تردد در محورهای برف‌گیر استان سمنان ضروری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان به اقدامات انجام شده در راستای امدادرسانی به در راه‌ماندگان اشاره داشته و تأکید کرد: راهداران این استان در بازه زمانی ساعات گذشته منتهی به پایان شب، به 70 خودروی گرفتار در برف در سطح محورهای مواصلاتی شهرستان‌های دامغان و مهدی‌شهر امدادرسانی کرده‌اند.

قدمی ابراز داشت: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان برای مواجهه با بارش‌های پیش رو، آمادگی کامل دارد. در این راستا هم‌اکنون 184 نفر از نیروهای راهداری این استان در قالب 32 گروه عملیاتی به همراه 160 دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در 11 راهدارخانه مستقر هستند و در آماده‌باش کامل قرار دارند.

