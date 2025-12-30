خبرگزاری کار ایران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی خراسان جنوبی روز چهارشنبه 10 دی ماه / آغاز فعالیت ادارات با یک ساعت تأخیر

کد خبر : 1735545
​مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی این استان روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد. تمامی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها استان نیز در روز یاد شده تعطیل خواهند بود.

به گزارش ایلنا، محمدعلی آخوندی به دلایل و مبنای اعمال تعطیلی‌های اعلام شده در روز چهارشنبه 10 دی ماه اشاره داشته و افزود: این تصمیمات در پی صدور هشدار هواشناسی، تداوم فعالیت سامانه بارشی، بارش برف و باران و کاهش محسوس دما در اغلب مناطق استان خراسان جنوبی، اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد مدیریت بحران استان خراسان جنوبی، مادران شاغل دارای فرزند زیر 6 سال می‌توانند با هماهنگی مدیر مجموعه، از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.  همچنین فعالیت تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان نیز در روز یاد شده با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی به هشدارهای هواشناسی اشاره کرده و اظهار داشت: این تصمیمات با هدف پیشگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از برودت هوا، بارش برف و لغزندگی معابر اتخاذ شده است. همزمان با نفوذ هوای سرد، دمای هوا از روز چهارشنبه 10 دی ماه به طور محسوس کاهش خواهد یافت.

