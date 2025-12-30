اصفهان فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل اعلام شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه مدیریت بحران و انرژی گفت: در نشست امروز و با توجه به شرایط موجود و پیش رو مقرر شد؛ ادارات، موسسات آموزش عالی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و مراکز آموزشی استان تعطیل گردند و همچنان دستگاه‌های خدمات رسان، امدادی و فوریتی و مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی، امدادی و فوریتی ارائه خدمت نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از هم استانی‌ها درخواست نمود با رعایت اصول ایمنی بهداشتی در برابر موج سرما نسبت به تنظیم دمای وسایل گرمایشی ساختمان‌ها بر روی دمای آسایش (۱۸ درجه سانتی گراد) و استفاده بهینه از انرژی برق و گاز در روزهای جاری در جهت تامین پایدار گاز برای مشترکین همکاری نمایند.

شیشه فروش عنوان کرد: تمامی ادارات و اماکن دولتی موظف می‌باشند نسبت به خاموش نمودن سیستم های گرمایشی و موتورخانه‌ها در روزهای تعطیل اقدام نمایند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: به منظور ارائه خدمات فوریتی، ۴۷۰ تیم امدادرسان در بخش های گاز، برق و تیم‌های پشتیبانی و فوریتی برای خدمت‌رسانی به مردم استان آماده هستند.

