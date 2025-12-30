تأمین 2000 تن نهاده دامی جو برای حمایت از دامداران و مرغداران

به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی درجمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: تأمین این میزان نهاده‌های دامی جو در راستای تلاش‌های مستمر برای رفع موانع تولید در بخش کشاورزی و دامپروری حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب، با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی محقق شده است.

وی به فرایند توزیع این میزان نهاده دامی جو در شهرستان‌های اراک، کمیجان و خنداب اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، این محموله ارزشمند در روزهای آینده از طریق کانال‌های تعیین شده و با رعایت اولویت‌بندی، بین دامداران و مرغداران توزیع خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به دغدغه‌های موجود در ارتباط با تأمین نهاده‌ها اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تأمین نهاده‌های دامی با قیمت متعادل و در دسترس برای دامداران خرد و متوسط، از مطالبات اصلی و دغدغه‌های فعالان بخش کشاورزی و دامپروری بوده است.

ابراهیمی به اهداف حمایتی که تأمین و توزیع نهاده‌های دامی پیگیری می‌کند اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: در شرایط فعلی که افزایش هزینه‌های تولید فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده، این حمایت‌ها گامی ضروری برای پایداری فعالیت‌های تولیدی و حفظ معیشت خانوارهای روستایی است.

وی بیان داشت: تأمین و توزیع نهاده‌های دامی بخشی از راهکارهای پشتیبانی از بخش تولید در حوزه کشاورزی و دامپروری است. همچنین پیگیری برای حل سایر مشکلات از جمله تسهیل دسترسی به نهاده‌های دیگر، تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت از بازار فروش محصولات، در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/