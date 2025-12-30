خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار گلستان:

تعطیلی ادارات و مدارس فردا چهارشنبه در گلستان

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گفت: ادارات و مدارس فردا چهارشنبه در گلستان در روز چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل است و همچنین ضرورت دارد شورای هماهنگی بانک‌های استان ، تدابیر لازم را برای برقراری شعب کشیک اتخاذ کنند.

به گزارش ایلنای گلستان، مجتبی جمالی گفت:  با توجه به استقرار سامانه هوای سرد و کاهش محسوس دما و به درخواست شرکت گاز استان، با هدف حفظ پایداری شبکه و تاسیسات گاز و تامین مستمر انرژی برای آحاد جامعه ،  بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی  (شورای هماهنگی مدیریت بحران استان)  و موافقت استاندار  ،  کلیه دستگاه‌های اجرایی استان اعم از موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر واحدها به غیر از دستگاه‌های خدمات رسان  (شامل مراکز تامین خدمات ضروری، امدادی و درمانی)  در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۴  تعطیل و همچنین باتوجه درخواست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان بدلیل استمرار وضعیت بیماری آنفلونزا، کلیه سطوح مدارس و مراکز آموزش عالی تعطیل اعلام می‌شود. 

وی بیان کرد: ضمنا امتحانات نهائی مدارس و امتحانات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی طبق برنامه زمان‌بندی قبلی برقرار می‌باشد .   همچنین ضرورت دارد شورای هماهنگی بانک‌های استان ، تدابیر لازم را برای برقراری شعب کشیک اتخاذ کنند. 

وی افزود: با عنایت به اهمیت موضوع، ضمن تاکید بر صرفه‌جویی حداکثری در مصرف انرژی و رعایت الزامات پیشگیری از ابتلاء به بیماری آنفلوانزا،  ضروری است مراتب به واحدهای زیرمجموعه ابلاغ و از هرگونه تصمیم مغایر با دستور صادره پرهیز گردد.

