تعطیلی ادارات و مدارس فردا چهارشنبه در گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، مجتبی جمالی گفت: با توجه به استقرار سامانه هوای سرد و کاهش محسوس دما و به درخواست شرکت گاز استان، با هدف حفظ پایداری شبکه و تاسیسات گاز و تامین مستمر انرژی برای آحاد جامعه ، بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی (شورای هماهنگی مدیریت بحران استان) و موافقت استاندار ، کلیه دستگاه‌های اجرایی استان اعم از موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها و سایر واحدها به غیر از دستگاه‌های خدمات رسان (شامل مراکز تامین خدمات ضروری، امدادی و درمانی) در روز چهارشنبه مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۴ تعطیل و همچنین باتوجه درخواست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان بدلیل استمرار وضعیت بیماری آنفلونزا، کلیه سطوح مدارس و مراکز آموزش عالی تعطیل اعلام می‌شود.

وی بیان کرد: ضمنا امتحانات نهائی مدارس و امتحانات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی طبق برنامه زمان‌بندی قبلی برقرار می‌باشد . همچنین ضرورت دارد شورای هماهنگی بانک‌های استان ، تدابیر لازم را برای برقراری شعب کشیک اتخاذ کنند.

وی افزود: با عنایت به اهمیت موضوع، ضمن تاکید بر صرفه‌جویی حداکثری در مصرف انرژی و رعایت الزامات پیشگیری از ابتلاء به بیماری آنفلوانزا، ضروری است مراتب به واحدهای زیرمجموعه ابلاغ و از هرگونه تصمیم مغایر با دستور صادره پرهیز گردد.

