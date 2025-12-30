معاون استاندار قزوین خبر داد؛
جزئیات تعطیلی ادارات، دانشگاههای و مدارس قزوین فردا چهارشنبه 10 دی
معاون عمرانی استاندار قزوین از تعطیلی ادارات، دانشگاههای و مدارس این استان در روز چهارشنبه 10 دیماه خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، جواد حقلطفی با اشاره به گزارش ادارهکل هواشناسی استان مبنی بر کاهش محسوس دمای هوا بین 5 تا 10 درجه سانتیگراد در سطح استان، از اتخاذ تصمیمات جدید این ستاد خبر داد.
وی اضافه کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، فردا چهارشنبه 10 دیماه 1404 (ادارات، دستگاههای اجرایی، مؤسسات عمومی، بیمهها، بانکها، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قزوین) تعطیل اعلام میشود.
معاون استاندار قزوین گفت: تمامی مدارس استان در نوبتهای صبح و بعدازظهر، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز تعطیل خواهند بود. مراکز امدادی، درمانی، بیمارستانها، اورژانس، آتشنشانی، مراکز امداد و نجات، پاسگاهها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
حقلطفی تأکید کرد: جلسات استانداری قزوین طبق برنامه پیشبینیشده برگزار خواهد شد. همچنین خدمات بانکی از طریق شعب کشیک بانکها در استان به شهروندان ارائه خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت آزمونها اعلام کرد: بر اساس شیوهنامه ابلاغی وزارت آموزشوپرورش، امتحانات نهایی دانشآموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه زمانبندیشده برگزار میشود.