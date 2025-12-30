خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار قزوین خبر داد؛

جزئیات تعطیلی ادارات، دانشگاه‌های و مدارس قزوین فردا چهارشنبه 10 دی

جزئیات تعطیلی ادارات، دانشگاه‌های و مدارس قزوین فردا چهارشنبه 10 دی
کد خبر : 1735454
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمرانی استاندار قزوین از تعطیلی ادارات، دانشگاه‌های و مدارس این استان در روز چهارشنبه 10 دی‌ماه خبر داد.

به گزارش   ایلنا از قزوین، جواد حق‌لطفی با اشاره به گزارش اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر کاهش محسوس دمای هوا بین 5 تا 10 درجه سانتی‌گراد در سطح استان، از اتخاذ تصمیمات جدید این ستاد خبر داد.

وی اضافه کرد: با تصمیم ستاد مدیریت بحران و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، فردا چهارشنبه 10 دی‌ماه 1404 (ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات عمومی، بیمه‌ها، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان قزوین) تعطیل اعلام می‌شود.

معاون استاندار قزوین گفت: تمامی مدارس استان در نوبت‌های صبح و بعدازظهر، مهدهای کودک و مراکز جامع سنجش نیز تعطیل خواهند بود. مراکز امدادی، درمانی، بیمارستان‌ها، اورژانس، آتش‌نشانی، مراکز امداد و نجات، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

حق‌لطفی تأکید کرد: جلسات استانداری قزوین طبق برنامه پیش‌بینی‌شده برگزار خواهد شد. همچنین خدمات بانکی از طریق شعب کشیک بانک‌ها در استان به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی در خصوص وضعیت آزمون‌ها اعلام کرد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی وزارت آموزش‌وپرورش، امتحانات نهایی دانش‌آموزان و داوطلبان آزاد طبق برنامه زمان‌بندی‌شده برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی