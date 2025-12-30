خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس مرکز مدیریت راه‌های استان خبر داد:

مسدود شدن 2 محور مواصلاتی استان زنجان به دلیل برف و کولاک

مسدود شدن 2 محور مواصلاتی استان زنجان به دلیل برف و کولاک
کد خبر : 1735446
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: 2 محور مواصلاتی زنجان به دندی و زنجان به بیجار به دلیل بارش برف، کولاک و یخبندان تا اطلاع ثانوی مسدود شد و در صورت بازگشایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمد محمدی افزود: طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری استان، اتوبان تبریز به زنجان نیز تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شده است و در این راستا هم استانی‌ها پیش از عزیمت باید به این موضوع مهم توجه جدی داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های موجود تردد در مسیرهای کوهستانی استان زنجان فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است. با توجه به لغزندگی جاده‌ها از رانندگان درخواست می‌شود با سرعت مطمئه حرکت کرده و از انجام حرکات خطرناک و حادثه‌ساز اجتناب کنند.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان اظهار داشت: رانندگان پیش از حرکت از مبداء برای اطلاع از وضعیت جاده های استان و کشور به سامانه 141، سایت www.141.ir و یا نرم‌افزار موبایلی 141 مراجعه کنند.

محمدی به پایش تصویری ترددها در سطح محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره داشته و تصریح کرد: 86 دستگاه تردد شمار و 47 دستگاه کنترل سرعت در گذرگاه شرقی و غربی این استان فعال است و به صورت لحظه‌ای وضعیت ترددها را رصد می‌کند.

وی بیان داشت: طبق اعلام اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان 400 نیرو و 200 دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و نیمه‌سنگین در طرح زمستانی این استان فعال‌ است و نیروها و تجهیزات لازم از 15 آذر ماه در راهدارخانه‌های استان مستقر شده‌‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی