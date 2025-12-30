مسدود شدن 2 محور مواصلاتی استان زنجان به دلیل برف و کولاک

به گزارش ایلنا، محمد محمدی افزود: طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری استان، اتوبان تبریز به زنجان نیز تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شده است و در این راستا هم استانی‌ها پیش از عزیمت باید به این موضوع مهم توجه جدی داشته باشند.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های موجود تردد در مسیرهای کوهستانی استان زنجان فقط با زنجیر چرخ امکانپذیر است. با توجه به لغزندگی جاده‌ها از رانندگان درخواست می‌شود با سرعت مطمئه حرکت کرده و از انجام حرکات خطرناک و حادثه‌ساز اجتناب کنند.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان اظهار داشت: رانندگان پیش از حرکت از مبداء برای اطلاع از وضعیت جاده های استان و کشور به سامانه 141، سایت www.141.ir و یا نرم‌افزار موبایلی 141 مراجعه کنند.

محمدی به پایش تصویری ترددها در سطح محورهای مواصلاتی استان زنجان اشاره داشته و تصریح کرد: 86 دستگاه تردد شمار و 47 دستگاه کنترل سرعت در گذرگاه شرقی و غربی این استان فعال است و به صورت لحظه‌ای وضعیت ترددها را رصد می‌کند.

وی بیان داشت: طبق اعلام اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان 400 نیرو و 200 دستگاه انواع ماشین‌آلات سبک و نیمه‌سنگین در طرح زمستانی این استان فعال‌ است و نیروها و تجهیزات لازم از 15 آذر ماه در راهدارخانه‌های استان مستقر شده‌‌اند.

انتهای پیام/