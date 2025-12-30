مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:
مسدود شدن محور یاسوج سادات به دهدشت به دلیل برف و کولاک
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کهگیلویه و بویراحمد به مسدود بودن یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: محور یاسوج، سادات به دهدشت به دلیل بارش برف شدید، کولاک و دید ناکافی تا اطلاع ثانوی مسدود است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا پیمانجو افزود: مهگرفتگی شدید در محور یاسوج به مارگون و همچنین محدوده سرگچینه تا خروجی تونل گلزردی در محور یاسوج به بابامیدان حاکم است و رعایتنکاتایمنیاز سویرانندگاندر این مسیر ضروری است.
وی به دیگر محورهای مواصلاتی استان کهگیلویه و بویراحمد که درگیر بارش برف و کولاک هستند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین تردد در محور یاسوج به اقلید به دلیل بارش برف شدید و کولاک به سختی در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در شرایط سخت آب و هوایی فعلی سفر در جادهها و محورهای مواصلاتی این استان با سختیهای بسیاری همراه است و در این راستا رعایت نکات ایمنی هنگام سفر بسیار ضروری است.
پیمانجو تصریح کرد: از شهروندان درخواست میشود از سفرهای غیرضروری در این مسیرها خودداری کنند. در صورت الزام به سفر با توجه به شرایط سخت جادهها از سرعت غیرمجاز پرهیز کرده، فاصله طولی را به طور کامل مد نظر قرار دهند و از چراغ مهشکن استفاده کنند.
وی بیان داشت: از همان ساعتهای اولیه بارندگیها عملیات برفروبی در جادههای کوهستانی استان آغاز شد. عملیات نمکپاشی و برفروبی در محورهای ارتباطی کوهستانی مانند یاسوج به اقلید و یاسوج با شیراز انجام شد و در دیگر مسیرهای برفگیر در حال انجام است.