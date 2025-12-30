خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

مسدود شدن محور یاسوج سادات به دهدشت به دلیل برف و کولاک

مسدود شدن محور یاسوج سادات به دهدشت به دلیل برف و کولاک
کد خبر : 1735442
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد به مسدود بودن یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: محور یاسوج، سادات به دهدشت به دلیل بارش برف شدید، کولاک و دید ناکافی تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا پیمان‌جو افزود: مه‌گرفتگی شدید در محور یاسوج به مارگون و همچنین محدوده سرگچینه تا خروجی تونل گل‌زردی در محور یاسوج به بابامیدان حاکم است و رعایتنکاتایمنیاز سویرانندگاندر این مسیر ضروری است.

وی به دیگر محورهای مواصلاتی استان کهگیلویه و بویراحمد که درگیر بارش برف و کولاک هستند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین تردد در محور یاسوج به اقلید به دلیل بارش برف شدید و کولاک به سختی در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: در شرایط سخت آب و هوایی فعلی سفر در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این استان با سختی‌های بسیاری همراه است و در این راستا رعایت نکات ایمنی هنگام سفر بسیار ضروری است.

پیمان‌جو تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری در این مسیرها خودداری کنند. در صورت الزام به سفر با توجه به شرایط سخت جاده‌ها از سرعت غیرمجاز پرهیز کرده، فاصله طولی را به طور کامل مد نظر قرار دهند و از چراغ مه‌شکن استفاده کنند.

وی بیان داشت: از همان ساعت‌های اولیه بارندگی‌ها عملیات برف‌روبی در جاده‌های کوهستانی استان آغاز شد. عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی در محورهای ارتباطی کوهستانی مانند یاسوج به اقلید و یاسوج با شیراز انجام شد و در دیگر مسیرهای برف‌گیر در حال انجام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی