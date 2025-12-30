خبرگزاری کار ایران
معاون اداره‌کل راهداری کردستان:

محور سقز - دیواندره از شب گذشته تاکنون همچنان مسدود است

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان به مسدود بودن یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: در حال حاضر محور مواصلاتی سقز - دیواندره از شب گذشته همچنان مسدود است و راهداران در تلاش برای بازگشایی این محور مواصلاتی هستند.

به گزارش ایلنا، رامین محمودی افزود: شب گذشته با توجه به بارش شدید برف و کولاک تمام محورهای مواصلاتی منتهی به سنندج و محورهای سقز - دیواندره، سقز - بانه و سقز - مریوان بسته بود که با تلاش راهداران 2 محور سقز - بانه و سقز - مریوان بازگشایی شد. اما محور سقز - دیواندره همچنان مسدود است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام راه‌های اصلی استان کردستان باز است، ادامه داد: در شرایط فعلی تعداد زیادی از محورهای مواصلاتی راه‌های ارتباطی روستایی در شهرستان‌های مختلف استان کردستان بسته است و راهداران در تلاش هستند تا این محورها و راه‌ها را نیز بازگشایی کنند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان اظهار داشت: با توجه به برف‌روبی، نمک‌پاشی و لغزندگی جاده‌ها انتظار می‌رود تردد در محورهای مواصلاتی این استان با احتیاط انجام شده و رانندگان تجهیزات زمستانه به ویژه زنجیرچرخ با خود به همراه داشته باشند.

