جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:
نجات گروگان معامله موادمخدر توسط پلیس هرمزگان
جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان به پایان یک فقره گروگانگیری و آزادسازی فرد گروگانگرفته شده اشاره کرده و در این خصوص گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان میناب فردی را که در معامله موادمخدر به گروگان گرفته شده بود، با عملیات پلیسی آزاد کردند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ تیمور دولتیاری افزود: در پی وقوع یک فقره آدمربایی در حوزه استحفاظی شهرستان میناب و متواری شدن متهمان به سمت یکی از استانهای مجاور، بعد از دریافت این گزارش، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی به تشریح جزئیات این عمل مجرمانه گروگانگیری اشاره کرده و ادامه داد: با تلاشهای همه جانبه و بهرهگیری از شیوههای پلیسی و اطلاعاتی، مشخص شد متهمان فرد ربوده شده را به استان سیستان و بلوچستان منتقل و در منطقهای نامعلوم مخفی کردهاند.
جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان در این رابطه اظهار داشت: مأموران با شناسایی محل حضور فردی که به گروگان گرفته شده بود، در شهرستان سراوان، هماهنگیهای لازم را با مقامات قضایی به عمل آورده و با تشکیل یک تیم پلیسی به محل مورد نظر اعزام شدند.
سرهنگ دولتیاری به چگونگی آزادسازی فرد ربوده شده اشاره داشته و تصریح کرد: در این راستا با عنایت به ضرورت سلامت و حفظ جان گروگان که در اولویت بود و با استفاده از ظرفیت منابع محلی و وساطت بزرگان و ریش سفیدان طوایف، در نهایت متهمان فرد ربوده شده را آزاد کردند.
وی به انگیزه آدمربایان برای این گروگانگیری اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: اختلافات مالی در فروش موادمخدر علت این گروگانگیری بوده است. تلاش مأموران پلیس استان هرمزگان برای شناسایی و دستگیری آدمربایان تا حصول نتیجه نهایی ادامه دارد.