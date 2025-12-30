روابطعمومی استانداری اعلام کرد:
تعطیلی مدارس، دانشگاهها و ادارات استان کردستان روز چهارشنبه 10 دی ماه
روابطعمومی استانداری کردستان در اطلاعیهای اعلام کرد: تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، مؤسسات دولتی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بیمهها، بانکها و شهرداریهای این استان، به جز مراکز بهداشتی و درمانی، امدادرسان، انتظامی، خدماتی و شعب کشیک بانکها، روز چهارشنبه 10 دی ماه تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه عنوان شده است که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان کردستان در روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و به همین دلیل آموزشها در بستر سامانه شاد و یا سایر بسترهای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.
این اطلاعیه افزوده است که امتحانات آموزشوپرورش و امتحانات دانشگاهها مشمول این تعطیلی نیست و لغو نخواهد شد. تمامی امتحانات مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان کردستان رأس ساعت مقرر در محلهای تعیین شده برگزار میشود. همچنین تمامی آزمونها مطابق زمانبندی اعلام شده برگزار خواهد شد.
در اطلاعیه روابطعمومی استانداری کردستان به دلایل و مبنای اعمال تعطیلیهای اعلام شده در روز چهارشنبه 10 دی ماه اشاره شده و آمده است که این تصمیمات در پی برودت هوا، کاهش دمای هوا و به منظور تأمین انرژی پایدار و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی این استان، اتخاذ شده است.
در این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و ضرورت صرفهجویی در ادارات و دستگاههای اجرایی استان کردستان تأکید شده و از مدیران ادارات و مدارس این استان درخواست شده است که نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستمهای گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت لازم را به عمل آورند.