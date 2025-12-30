خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط‌عمومی استانداری اعلام کرد:

تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان کردستان روز چهارشنبه 10 دی ماه

تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان کردستان روز چهارشنبه 10 دی ماه
کد خبر : 1735417
لینک کوتاه کپی شد.

روابط‌عمومی استانداری کردستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بیمه‌ها، بانک‌ها و شهرداری‌های این استان، به جز مراکز بهداشتی و درمانی، امدادرسان، انتظامی، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها، روز چهارشنبه 10 دی ماه تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه عنوان شده است که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان در روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و به همین دلیل آموزش‌ها در بستر سامانه شاد و یا سایر بسترهای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

این اطلاعیه افزوده است که امتحانات آموزش‌وپرورش و امتحانات دانشگاه‌ها مشمول این تعطیلی نیست و لغو نخواهد شد. تمامی امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان کردستان رأس ساعت مقرر در محل‌های تعیین شده برگزار می‌شود. همچنین تمامی آزمون‌ها مطابق زمان‌بندی اعلام شده برگزار خواهد شد.

در اطلاعیه روابط‌عمومی استانداری کردستان به دلایل و مبنای اعمال تعطیلی‌های اعلام شده در روز چهارشنبه 10 دی ماه اشاره شده و آمده است که این تصمیمات در پی برودت هوا، کاهش دمای هوا و به منظور تأمین انرژی پایدار و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی این استان، اتخاذ شده است.

در این اطلاعیه بر لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی و ضرورت صرفه‌جویی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان کردستان تأکید شده و از مدیران ادارات و مدارس این استان درخواست شده است که نسبت به کنترل و خاموش بودن سیستم‌های گرمایشی و روشنایی در ساعات تعطیلی، نظارت لازم را به عمل آورند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی