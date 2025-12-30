به گزارش ایلنا از رشت، محمدحسن عاقل‌منش، عضو شورای اسلامی شهر رشتضمن تبریک صمیمانه فرارسیدن روز رشت به تمامی شهروندان عزیز و رشتی‌های باصفا که در سراسر کشور وجهان زندگی می‌کنند، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی شهر و بازاندیشی مسئولانه در مسیر آینده مدیریت شهری دانست.

وی با بیان اینکه در کنار این مناسبت ارزشمند، نگرانی‌های جدی و میدانی در حوزه ایمنی شهری وجود دارد، اظهار کرد: امنیت جانی شهروندان خط قرمز مدیریت شهری است و متأسفانه برخی تغییرات در الگوی تردد، به‌ویژه پس از اجرای طرح پیاده‌راه مرکزی، دسترسی سریع و ایمن خودروهای آتش‌نشانی و امدادی را با چالش جدی مواجه کرده است.

عاقل‌منش با اشاره به بافت مرکزی و تاریخی رشت افزود: اگرچه اجرای پیاده‌راه با اهدافی چون ارتقای کیفیت فضای شهری و توسعه پیاده‌مداری انجام شد، اما در بسیاری از نقاط بدون پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تردد خودروهای امدادی اجرا شده و این موضوع امروز به یکی از دغدغه‌های مهم مدیریت بحران شهری تبدیل شده است.

وی کوچه نشاط منتهی به هتل اردیبهشت را به‌عنوان نمونه‌ای از این مشکلات ذکر کرد و گفت: این کوچه باریک و بن‌بست در روزهای پرتردد عملاً قفل می‌شود و در صورت بروز حادثه، امکان ورود خودروهای آتش‌نشانی وجود ندارد و این موضوعی است که می‌تواند به فاجعه انسانی و مالی منجر شود.

عضو شورای اسلامی شهر رشت با تأکید بر اینکه این معضل محدود به بافت مرکزی نیست، تصریح کرد: در نقاطی مانند محدوده میدان معلم به سمت خیابان ۸ دی، تابان شمالی به منظریه، خیابان آتش‌نشان به پورسینا، ورودی پیاده‌راه فرهنگی خیابان امام و ابتدای کوچه مهربان، اصلاحات هندسی، نیوجرسی‌ها و گلدان‌ها عملاً مسیرهای امدادی را مسدود کرده‌اند.

وی همچنین وضعیت نابسامان بازار رشت و حضور دست‌فروشان و گاری‌ها در معابر را عاملی دانست که در زمان بحران، واکنش سریع نیروهای امدادی را با اختلال جدی مواجه می‌کند.

عاقل‌منش با اشاره به اصول مدیریت بحران شهری خاطرنشان کرد: زمان دسترسی خودروهای آتش‌نشانی یکی از حیاتی‌ترین عوامل در کاهش تلفات و خسارات است و هرگونه اصلاح هندسی یا انسداد مسیر باید پیش از اجرا با نظر کارشناسی سازمان آتش‌نشانی خدمات ایمنی انجام شود؛ امری که در برخی پروژه‌ها رعایت نشده است.

وی در پایان خواستار انجام مطالعات جامع دسترسی امدادی در بافت‌های پرخطر، بازنگری فوری در موانع فیزیکی معابر بحرانی، پیش‌بینی دسترسی‌های اضطراری کنترل‌شده، الزام اخذ تأییدیه سازمان آتش‌نشانی برای پروژه‌های ترافیکی و ساماندهی دست‌فروشان در معابر حساس شد و تأکید کرد: پیشگیری و اصلاح به‌موقع، هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از جبران خسارات انسانی و مالی در زمان بحران دارد.