هشدار هواشناسی نسبت به نفوذ توده هوای سرد در اصفهان
ادارهکل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد از نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد در استان خبر داد و نسبت به کاهش محسوس دما، یخبندان و یخزدگی گسترده در مناطق مختلف هشدار داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، ادارهکل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۱۱ اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشهها و پیشیابیهای جوی، نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد از اواخر وقت سهشنبه ۹ دیماه آغاز شده و تا اوایل وقت پنجشنبه ۱۱ دیماه ادامه خواهد داشت.
بر اساس این اطلاعیه، کاهش محسوس دمای هوا (۴ تا ۸ درجه سلسیوس)، بروز یخبندان و یخزدگی گسترده از پیامدهای این سامانه جوی خواهد بود.
این پدیده جوی اغلب مناطق غربی، شرقی و جنوبی استان را در بر میگیرد و بهویژه مناطق بویینمیاندشت، چادگان، خوانسار، فریدونشهر، دهق، شهرضا، فریدن، گلپایگان، شاهینشهر و میمه، خور و بیابانک، چویگان، نائین، اردستان و عسلران تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
ادارهکل هواشناسی استان اصفهان در این هشدار، افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال آسیب به بخش کشاورزی، اختلال در تردد به دلیل یخزدگی سطح جادهها را از مخاطرات اصلی این موج سرما عنوان کرده است.
در پایان این گزارش، مدیریت مصرف و تولید حاملهای انرژی، اجرای تدابیر پیشگیرانه در بخش کشاورزی، مدیریت تردد در مناطق کوهستانی و سردسیر، تنظیم دمای مدارس و مراکز آموزشی و همچنین تمهیدات لازم برای حملونقل عمومی بهعنوان مهمترین توصیههای هواشناسی برای کاهش اثرات این سامانه جوی اعلام شده است.