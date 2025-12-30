حمله سگ هار به ٢ انسان و ١١ حیوان در سبزوار
رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: پیرو نمونهبرداری از یک قلاده سگ گله در روستای «دهنه سنگ کلیدر» این شهرستان پس از گزش ۲ انسان و ۱۱ حیوان، ابتلای قطعی حیوان به ویروس هاری تایید شده است.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، براتالله زیدآبادی در این خصوص افزود: در پی گزارش بهورز این روستا مبنی بر گزش ۲ نفر انسان، هشت قلاده سگ، یک راس میش و ۲ راس الاغ توسط یک سگ گله با علائم مشکوک به بیماری هاری، موضوع بلافاصله در دستور کار شبکه دامپزشکی سبزوار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این سگ گله سه روز پس از حمله تلف شد، اضافه کرد: در ادامه، کارشناسان شبکه دامپزشکی سبزوار برای نمونهبرداری به محل اعزام و نمونهها جهت بررسی به آزمایشگاه مرجع تشخیص بیماری هاری ارسال شد که بر اساس نتایج اعلامشده، آزمایش هاری مثبت گزارش شد.
رییس شبکه دامپزشکی سبزوار با اشاره به اقدامات کنترلی و پیشگیرانه انجامشده اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش خطر انتقال بیماری، کلاس آموزشی ویژه اهالی روستا برگزار شد و همچنین واکسیناسیون دوباره تمامی سگهای روستا و مناطق اطراف تا شعاع پنج کیلومتری با جدیت انجام گرفت.
زیدآبادی در پایان با تاکید بر خطرناک و کشنده بودن بیماری هاری، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات مشکوک یا وقوع هرگونه گزش، در اسرع وقت موضوع را به مراکز بهداشتی و دامپزشکی گزارش داده و افراد گزیدهشده بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از بروز عواقب جبرانناپذیر جلوگیری شود.