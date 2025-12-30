حمله سگ هار به ٢ انسان و ١١ حیوان در سبزوار

وی با بیان اینکه این سگ گله سه روز پس از حمله تلف شد، اضافه کرد: در ادامه، کارشناسان شبکه دامپزشکی سبزوار برای نمونه‌برداری به محل اعزام و نمونه‌ها جهت بررسی به آزمایشگاه مرجع تشخیص بیماری هاری ارسال شد که بر اساس نتایج اعلام‌شده، آزمایش هاری مثبت گزارش شد.

رییس شبکه دامپزشکی سبزوار با اشاره به اقدامات کنترلی و پیشگیرانه انجام‌شده اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش خطر انتقال بیماری، کلاس آموزشی ویژه اهالی روستا برگزار شد و همچنین واکسیناسیون دوباره تمامی سگ‌های روستا و مناطق اطراف تا شعاع پنج کیلومتری با جدیت انجام گرفت.

زیدآبادی در پایان با تاکید بر خطرناک و کشنده بودن بیماری هاری، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات مشکوک یا وقوع هرگونه گزش، در اسرع وقت موضوع را به مراکز بهداشتی و دامپزشکی گزارش داده و افراد گزیده‌شده بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از بروز عواقب جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.