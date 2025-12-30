خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله سگ هار به ٢ انسان و ١١ حیوان در سبزوار

حمله سگ هار به ٢ انسان و ١١ حیوان در سبزوار
کد خبر : 1735395
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: پیرو نمونه‌برداری از یک قلاده سگ گله در روستای «دهنه سنگ کلیدر» این شهرستان پس از گزش ۲ انسان و ۱۱ حیوان، ابتلای قطعی حیوان به ویروس هاری تایید شده است.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی،  برات‌الله زیدآبادی در این خصوص  افزود: در پی گزارش بهورز این روستا مبنی بر گزش ۲ نفر انسان، هشت قلاده سگ، یک راس میش و ۲ راس الاغ توسط یک سگ گله با علائم مشکوک به بیماری هاری، موضوع بلافاصله در دستور کار شبکه دامپزشکی سبزوار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این سگ گله سه روز پس از حمله تلف شد، اضافه کرد: در ادامه، کارشناسان شبکه دامپزشکی سبزوار برای نمونه‌برداری به محل اعزام و نمونه‌ها جهت بررسی به آزمایشگاه مرجع تشخیص بیماری هاری ارسال شد که بر اساس نتایج اعلام‌شده، آزمایش هاری مثبت گزارش شد.

رییس شبکه دامپزشکی سبزوار با اشاره به اقدامات کنترلی و پیشگیرانه انجام‌شده اظهار کرد: به منظور ارتقای سطح آگاهی عمومی و کاهش خطر انتقال بیماری، کلاس آموزشی ویژه اهالی روستا برگزار شد و همچنین واکسیناسیون دوباره تمامی سگ‌های روستا و مناطق اطراف تا شعاع پنج کیلومتری با جدیت انجام گرفت.

زیدآبادی در پایان با تاکید بر خطرناک و کشنده بودن بیماری هاری، از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیوانات مشکوک یا وقوع هرگونه گزش، در اسرع وقت موضوع را به مراکز بهداشتی و دامپزشکی گزارش داده و افراد گزیده‌شده بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند تا از بروز عواقب جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی