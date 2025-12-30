مردم از سفرهای غیر ضروری به غرب و جنوب استان اصفهان خودداری کنند

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش روز سه شنبه در جلسه اضطراری مدیریت بحران در مرکز مدیریت راه‌های استان، افزود: بارش برف و باران در مناطق غربی و جنوبی استان آغاز شده و با وجود کاهش شدت سامانه نسبت به سامانه قبلی، کاهش دما و وزش تندباد می‌تواند موجب کولاک و یخ‌زدگی معابر شود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر بیش از ۶۵ دوربین نظارت تصویری در محورهای اصلی، گردنه‌ها و راه‌های ارتباطی استان فعال است و وضعیت تردد به صورت برخط از مرکز مدیریت راه‌ها رصد می‌شود تا در صورت نیاز، ماشین‌آلات راهداری به موقع به مناطق درگیر اعزام شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به آمادگی کامل ناوگان راهداری استان گفت: حدود ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری شامل گریدر، برف‌روب و تجهیزات بازگشایی مسیرها در محورهای غرب و جنوب استان مستقر شده و عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی به صورت مستمر در حال انجام است.

وی اضافه کرد: طی ۲ تا سه روز گذشته، بارش‌های قابل توجهی به‌ویژه در مناطق غربی استان ثبت شده است، به‌گونه‌ای که در برخی نقاط ارتفاع برف به حدود یک متر و در برخی شهرها بین ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر گزارش شده است.

شیشه‌فروش با هشدار نسبت به شرایط جوی پیش‌رو تصریح کرد: طبق پیش‌بینی‌ها، کاهش محسوس دما و وزش تندباد تا سرعت ۷۰ کیلومتر بر ساعت در مناطق غربی و جنوبی استان می‌تواند موجب تشدید کولاک و انسداد مقطعی برخی محورهای کوهستانی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به محورهای درگیر بارش برف و یخ‌زدگی افزود: محورهای غرب و جنوب استان از جمله هنده – الیگودرز، بویین‌میاندشت، خوانسار، آزادراه نطنز، گردنه‌های ملااحمد، قرقچی، خروس‌گلو، پشته، کیز، رخ و محورهای ارتباطی سمیرم، فریدن، تیران، داران، نایین و اردستان تحت تأثیر این سامانه قرار دارند و عملیات بازگشایی در این مسیرها ادامه دارد.

شیشه‌فروش با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از طریق تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها از وضعیت جاده‌ها مطلع شوند و افزود: این مرکز به صورت شبانه‌روزی فعال است و روزانه به بیش از پنج هزار تماس پاسخ می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: تردد خودروهای سنگین تک محور بدون هماهنگی در محورهای یخ‌زده می‌تواند موجب راه‌بندان شود و بر همین اساس از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواسته می‌شود از تردد غیرضروری در این محورها خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: با توجه به تداوم شرایط ناپایدار جوی، هم‌استانی‌ها تا چند روز آینده و بازگشت شرایط دمایی به حالت عادی، از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای غرب و جنوب استان و گردنه‌های کوهستانی پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیرچرخ الزامی است.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۵۰ تیم امدادی در قالب ستاد امداد زمستانی استان گفت: خدمات‌رسانی توسط پلیس راه، راهداری، اورژانس، هلال‌احمر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و شهروندان در صورت بروز مشکل می‌توانند با شماره‌های امدادی اعلام‌شده تماس بگیرند.

