وی اوج بارش ها را روز یکشنبه گذشته عنوان کرد و گفت: در برخی مناطق دیگر نیز آب نمای جاده‌ها به دلیل بارش ها دچار شسته شدگی و آسیب شدند اما با توجه به زمان و شدت بارش ها خسارت زیادی به زیرساخت ها وارد نشده و خوشبختانه هیچ یک از شهروندان نیز آسیب ندیده اند.

فرماندار بردسکن همچنین اظهار کرد: مقایسه میزان بارش های پاییز امسال با سال قبل و میانگین بلند مدت نشان می دهدف بارندگی های یاد شده در این شهرستان سه برابر شده است.

صفرنژاد بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون بارش ۶۰ میلیمتر باران در بردسکن ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال این رقم ۲۳ میلیمتر و میانگین بلند مدت ۲۱ میلیمتر بوده است.