افزایش بارش‌ها و تشدید فرونشست زمین در بردسکن خراسان رضوی

کد خبر : 1735388
فرماندار بردسکن گفت: ۲ راه روستایی واقع در بخش مرکزی این شهرستان پس از بارش های هفته جاری (یکشنبه) و فرونشست زمین آسیب دید که در حال حاضر این مسیر ترمیم شده است.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، محمدجواد صفرنژاد افزود: متاسفانه بردسکن در حوزه فرونشست زمین در وضعیت خطرناکی قرار دارد چنانکه در بارندگی اخیر ۲ راه روستایی «سیف آباد» و «کلاته نو» دچار فرونشست و آسیب شد اما عوامل راهداری به سرعت نسبت به ترمیم مسیرها اقدام کرده اند.

وی اوج بارش ها را روز یکشنبه گذشته عنوان کرد و گفت: در برخی مناطق دیگر نیز آب نمای جاده‌ها به دلیل بارش ها دچار شسته شدگی و آسیب شدند اما با توجه به زمان و شدت بارش ها خسارت زیادی به زیرساخت ها وارد نشده و خوشبختانه هیچ یک از شهروندان نیز آسیب ندیده اند.

فرماندار بردسکن همچنین اظهار کرد: مقایسه میزان بارش های پاییز امسال با سال قبل و میانگین بلند مدت نشان می دهدف بارندگی های یاد شده در این شهرستان سه برابر شده است.

صفرنژاد بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون بارش ۶۰ میلیمتر باران در بردسکن ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال این رقم ۲۳ میلیمتر و میانگین بلند مدت ۲۱ میلیمتر بوده است.

انتهای پیام/
