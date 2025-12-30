خبرگزاری کار ایران
کشف ۲۵ هزار لیتر روغن موتور احتکاری در سیاهکل

فرمانده انتظامی سیاهکل از کشف ۲۵ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از سیاهکل، سرهنگ دوم کمیل ابراهیمی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار مقدار زیادی روغن موتور در یک واحد صنفی در سیاهکل، پس از تحقیقات و تایید صحت موضوع، ماموران پلیس آگاهی سیاهکل با هماهنگی قضایی و همراهی نماینده تعزیرات و صمت به این واحد صنفی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل از کشف ۲۵ هزار لیتر روغن موتور احتکارشده با تاریخ تولید سال ۱۳۹۰، در بازرسی از این واحد صنفی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد کردند.

وی با بیان اینکه متهم ۳۰ ساله با تشکیل پرونده در اختیار تعزیرات حکومتی شهرستان قرار گرفت، از شهروندان خواست تا اطلاعات خود در خصوص هر گونه تخلف اقتصادی و یا احتکار کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

 

