مدیرکل مدیریت بحران استانداری اعلام کرد:

تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان خراسان شمالی روز چهارشنبه 10 دی ماه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بیمه‌ها، بانک‌ها و شهرداری‌های این استان، به جز مراکز بهداشتی و درمانی، امدادرسان، انتظامی، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها، روز چهارشنبه 10 دی ماه تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، علی گودرزی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان خراسان شمالی در روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و به همین دلیل آموزش‌ها در بستر سامانه شاد و یا سایر بسترهای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

وی به دلایل و مبنای اعمال تعطیلی‌های اعلام شده در روز چهارشنبه 10 دی ماه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این تصمیمات به دلیل برودت هوا، کاهش محسوس دما و به منظور تأمین پایدار انرژی و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان خراسان شمالی، اتخاذ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: فعالیت سامانه بارشی از امروز سه‌شنبه 9 دی ماه به صورت بارش باران و برف، همراه با وزش باد شدید تا بسیار شدید و در ارتفاعات کولاک برف آغاز شده است. فعالیت این سامانه تا روز شنبه هفته آینده 13 دی ماه ادامه دارد و هشدار نارنجی صادر شده است.

