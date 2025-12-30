خبرگزاری کار ایران
مدارس، ادارات و بانک های چهارمحال و بختیاری تعطیل شد

مدارس، ادارات و بانک های چهارمحال و بختیاری تعطیل شد
روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: براساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان همه ادارات، مؤسسه‌های دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان، بانک‌ها و شهرداری‌ها در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روز سه‌شنبه روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری اعلام شده است که تمام امتحانات نهایی طبق برنامه از پیش اعلام‌شده برگزار می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: براساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادرسان، خدمات‌رسان، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها نیست و این مراکز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

براساس این اطلاعیه، این تصمیم با هدف تأمین پایدار انرژی، حفظ ایمنی شهروندان و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از شرایط جوی اتخاذ شده است.

در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده است که به‌منظور جلوگیری از قطعی برق، افت فشار گاز و در راستای رفاه و آسایش عموم هم‌استانی‌ها، نهایت همکاری را در مصرف بهینه انرژی و صرفه‌جویی لازم به‌عمل آورند.

