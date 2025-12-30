وقوع یخبندان در کرمانشاه/شروع دوباره بارشها از پایان هفته
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به خروج سامانه بارشی از جو استان، از استقرار هوای سرد و وقوع یخبندان در سطح استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سعید قاسمی با بیان اینکه سامانه بارشی که طی روزهای اخیر جو استان را تحت تاثیر قرار داد و باعث بارش برف و باران در نقاط مختلف استان شد، از جو استان خارج شده، گفت: میانگین بارش این سامانه برای استان ۱۷.۳ میلیمتر بود و بیشترین بارش را نیز در پاوه و به میزان ۵۱.۶ میلیمتر شاهد بودیم.
وی افزود: در شهر کرمانشاه نیز مجموع بارش این سامانه ۱۰.۳ میلیمتر بوده است. کمترین بارش این سامانه را نیز در سنقر و به میزان ۱.۵ میلیمتر شاهد بودیم.
وی خاطرنشان کرد: رکورد بارش حاصل از این سامانه در ۲۴ ساعت گذشته نیز از «دشه» به میزان حدود ۲۲ میلیمتر و رکورد بارش برف نیز از ایستگاه «کیونان» با حدود ۲۵ سانتیمتر به ثبت رسید.
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه میانگین بارش سطح استان در سال زراعی جاری (از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تاکنون) را نیز ۱۰۹.۹ میلیمتر اعلام کرد که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۲۵ درصد کاهش داشته و افزود: در شهر کرمانشاه نیز از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون حدود ۸۴ میلیمتر بارندگی داشتیم که نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد و نسبت به دوره بلندمدت ۳۵ درصد کمتر بوده است.
قاسمی با بیان اینکه بیشترین بارش سال زراعی جاری نیز از پاوه و به میزان ۲۵۸ میلیمتر ثبت شده، عنوان کرد: بارشهای پاوه نسبت به سال قبل ۱۳ درصد کمتر و نسبت به دوره بلندمدت چهار درصد بیشتر شده است.
وی اظهار کرد: کمترین بارش سال زراعی جاری را نیز به میزان ۳۶.۸ میلیمتر در سنقر داشتیم که کاهش بارش سنقر نسبت به سال گذشته ۶۲ درصد و نسبت به بلندمدت ۷۰ درصد بوده است.
رئیس مرکز پیشبینی هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه با گذر سامانه بارشی، طی امروز(سهشنبه، ۹ دی) تا ظهر فردا شاهد استقرار هوای سرد و یخبندان در سطح استان خواهیم بود، اضافه کرد: هوای سرد، شرایط را برای تشکیل مه، بخصوص در مناطق مرطوب و کوهستانی فراهم خواهد کرد.
به گفته قاسمی، پیشبینی میشود حداقل دمای هوا در بامداد روز چهارشنبه ۱۰ دی، در شهر کرمانشاه به شش تا هشت درجه و در نواحی سردسیر به ۱۰ تا ۱۴ درجه سلسیوس زیر صفر برسد.
وی با بیان اینکه از روز پنجشنبه (یازدهم دی) تا شنبه هفته آینده بتدریج از شدت سرما در غالب نقاط استان کاسته میشود، از عبور موج ناپایدار دیگری از جو استان خبر داد و گفت: این موج ناپایدار طی ساعاتی از روز جمعه تا ظهر شنبه (۱۲ تا ۱۳ دی ) سبب بارشهایی (غالبا به صورت برف) بخصوص در نیمه غربی و منطقه اورامانات خواهد شد.