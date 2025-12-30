خبرگزاری کار ایران
کارمند اداره امور مالیاتی رامسر به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت کارمند اداره امور مالیاتی شهرستان رامسر به اتهام دریافت رشوه خبر داد و گفت: متهم با صدور قرار مناسب، روانه زندان شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران،  عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: در پی گزارش وصول ضابطین مبنی بر مبادرت احدی از کارمندان اداره امور مالیاتی رامسر به دریافت رشوه، مراتب در دستور کار دادستانی شهرستان قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه مشارالیه بابت کاهش مبلغ مالیاتی شرکت ها با سند سازی صوری و با واسطه گری تعدادی از دلالان این حوزه، مبادرت به دریافت رشوه داشته است، افزود: با صدور دستور قضایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب رامسر، متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای شهرستان، با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

پوریانی ادامه داد: طی انجام تحقیقات اولیه، مستندات مالی دریافت وجوهات نامشروع اخذ و مشخص شد متهم از این طریق، منافع نامشروع چندین میلیاردی طی چند سال اخیر بدست آورده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه متهم پس از تفهیم اتهام اولیه به جرم ارتکابی خود اقرار داشته است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشارالیه جهت پنهان سازی آثار پول کثیف مبادرت به تبدیل آن به سایر اشکال نموده است، پیگیری پرونده در رابطه با پولشویی نیز در دست تحقیقات قرار دارد.

پوریانی تصریح کرد: برخورد دستگاه قضایی استان با هرگونه مولفه فساد، جدی، قاطع، قانونی و بازدارنده خواهد بود.

