به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، استانداری کرمانشاه اعلام کرد: با توجه به وجود موج ناپایدار جوی و پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر کاهش شدید دما و برودت هوا در سطح استان کرمانشاه، با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و با موافقت استاندار کرمانشاه، فعالیت همه ادارات، نهادها و مؤسسات دولتی، بانک‌ها و مدارس تمامی مقاطع تحصیلی استان شامل مهدهای کودک، پیش دبستانی، مدارس ابتدایی و متوسطه اول و دوم(در دو نوبت صبح و بعدازظهر) و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان، در روز چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل خواهد بود.

طبق اعلام صورت گرفته، این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادی، خدماتی و نیز شعب کشیک بانک‌ها نمی‌شود و این مراکز طبق روال عادی به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.

براساس اعلام استانداری، امتحانات هماهنگ کشوری پایه دوازدهم، امتحانات هماهنگ استانی پایه نهم و همچنین امتحانات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مطابق برنامه زمان‌بندی قبلی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/