خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استانداری خبر داد:

تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان مرکزی روز چهارشنبه 10 دی ماه

تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان مرکزی روز چهارشنبه 10 دی ماه
کد خبر : 1735310
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی گفت: تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بیمه‌ها، بانک‌ها و شهرداری‌های این استان، به جز مراکز بهداشتی و درمانی، امدادرسان، انتظامی، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها، روز چهارشنبه 10 دی ماه تعطیل هستند.

به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان مرکزی در روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و به همین دلیل آموزش‌ها در بستر سامانه شاد و یا سایر بسترهای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: امتحانات نهایی آموزش‌وپرورش و امتحانات دانشگاه‌ها مشمول این تعطیلی نیست و لغو نخواهد شد. در این راستا تمامی امتحانات نهایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان مرکزی رأس ساعت مقرر در محل‌های تعیین شده برگزار می‌شود. همچنین تمامی آزمون‌ها مطابق زمان‌بندی اعلام شده برگزار خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی به دلایل و مبنای اعمال تعطیلی‌های اعلام شده در روز چهارشنبه 10 دی ماه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: این تصمیمات در پی برودت هوا و به منظور تأمین پایدار انرژی و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی این استان، اتخاذ شده است.

میرزایی همچنین بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی تأکید داشته و تصریح کرد: استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی بیش از میزان مورد نیاز ممنوع است. در این راستا کارکنان موظف هستند پس از پایان ساعت کاری، تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و سیستم‌های روشنایی را خاموش کنند.

وی شهروندان را به مشارکت در مدیریت مصرف انرژی دعوت کرده و در این رابطه بیان داشت: همراهی شهروندان و مردم در کاهش مصرف برق و گاز، نقش مؤثری در جلوگیری از افت فشار شبکه و حفظ رفاه عمومی خواهد داشت. بر این اساس از شهروندان درخواست می‌شود در مصرف انرژی مدیریت لازم را لحاظ کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی