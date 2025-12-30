به گزارش ایلنا، علی میرزایی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان مرکزی در روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و به همین دلیل آموزش‌ها در بستر سامانه شاد و یا سایر بسترهای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: امتحانات نهایی آموزش‌وپرورش و امتحانات دانشگاه‌ها مشمول این تعطیلی نیست و لغو نخواهد شد. در این راستا تمامی امتحانات نهایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان مرکزی رأس ساعت مقرر در محل‌های تعیین شده برگزار می‌شود. همچنین تمامی آزمون‌ها مطابق زمان‌بندی اعلام شده برگزار خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی به دلایل و مبنای اعمال تعطیلی‌های اعلام شده در روز چهارشنبه 10 دی ماه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: این تصمیمات در پی برودت هوا و به منظور تأمین پایدار انرژی و بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی این استان، اتخاذ شده است.

میرزایی همچنین بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی تأکید داشته و تصریح کرد: استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی بیش از میزان مورد نیاز ممنوع است. در این راستا کارکنان موظف هستند پس از پایان ساعت کاری، تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و سیستم‌های روشنایی را خاموش کنند.

وی شهروندان را به مشارکت در مدیریت مصرف انرژی دعوت کرده و در این رابطه بیان داشت: همراهی شهروندان و مردم در کاهش مصرف برق و گاز، نقش مؤثری در جلوگیری از افت فشار شبکه و حفظ رفاه عمومی خواهد داشت. بر این اساس از شهروندان درخواست می‌شود در مصرف انرژی مدیریت لازم را لحاظ کنند.

