به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد بذرافشان، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای هرمزگان، در این مراسم با ابراز خرسندی از برگزاری موفق این دوره از مسابقات، گفت: خوشبختانه این رقابت‌ها در فضایی آمیخته با همدلی، صمیمیت و هماهنگی مثال‌زدنی برگزار شد و مهم‌ترین دستاورد آن، حفظ سلامت کامل شرکت‌کنندگان و نبود هرگونه حادثه یا آسیب‌دیدگی بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد سرمایه انسانی، اولویت اصلی مجموعه آموزش فنی‌وحرفه‌ای است.

وی با اشاره به رشته‌های برگزارشده در این دوره افزود: مسابقات در رشته‌هایی چون فوتسال، والیبال، فوتبال‌دستی، شطرنج و دارت برگزار شد و هر چهار استان حاضر، در رشته‌های مختلف موفق به کسب عناوین برتر شدند؛ به‌گونه‌ای که رقابت‌ها از نظر فنی و کیفی در سطح مطلوبی قرار داشت.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای هرمزگان، اخلاق‌مداری را شاخص برجسته این دوره از مسابقات دانست و تصریح کرد: انتخاب تیم اخلاق کار بسیار دشواری بود، چرا که همه تیم‌ها با روحیه رفاقت، احترام متقابل و رفتار حرفه‌ای در میدان حاضر شدند؛ رقابتی که بیش از آنکه صرفاً ورزشی باشد، جلوه‌ای از همبستگی سازمانی بود.

بذرافشان با اشاره به ظرفیت‌های هرمزگان در میزبانی رویدادهای ملی گفت: استان هرمزگان در سال‌های اخیر، از جمله با برگزاری رویدادهای فاخر مهارتی و فرهنگی، نشان داده که توان و پتانسیل حضور مؤثر در سطح ملی را دارد و این مهم، حاصل مشارکت، هماهنگی و هم‌افزایی همه کنشگران از مدیران ارشد استان تا مجموعه همکاران اجرایی است.

وی افزود: شور، نشاط و انگیزه‌ای که در روزهای برگزاری مسابقات میان همکاران مشاهده شد، نشان می‌دهد چنین رویدادهایی با وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات، نقش مهمی در افزایش انگیزه، روحیه کار تیمی و بازگشت پرانرژی کارکنان به عرصه خدمت‌رسانی دارد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای هرمزگان در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه، داوران، سرپرستان تیم‌ها، مدیران استانی و کشوری، نیروهای امدادی، انتظامی و دستگاه‌های همراه، تأکید کرد: استمرار این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری رویدادهایی با کیفیت بالاتر و اثرگذاری بیشتر در آینده باشد و به ارتقای سرمایه انسانی سازمان کمک کند.

حجم ویدیو: 126.54M | مدت زمان ویدیو: 00:05:17 دانلود ویدیو

انتهای پیام/