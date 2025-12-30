پایان جام شهدای مهارت در هرمزگان با رقابتی اخلاقمحور و بدون حادثه +فیلم
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای هرمزگان گفت: مسابقات ورزشی منطقه ۴ کارکنان سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در فضایی صمیمی، اخلاقمدار و بدون هیچگونه آسیبدیدگی به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد بذرافشان، مدیرکل آموزش فنیوحرفهای هرمزگان، در این مراسم با ابراز خرسندی از برگزاری موفق این دوره از مسابقات، گفت: خوشبختانه این رقابتها در فضایی آمیخته با همدلی، صمیمیت و هماهنگی مثالزدنی برگزار شد و مهمترین دستاورد آن، حفظ سلامت کامل شرکتکنندگان و نبود هرگونه حادثه یا آسیبدیدگی بود؛ موضوعی که نشان میدهد سرمایه انسانی، اولویت اصلی مجموعه آموزش فنیوحرفهای است.
وی با اشاره به رشتههای برگزارشده در این دوره افزود: مسابقات در رشتههایی چون فوتسال، والیبال، فوتبالدستی، شطرنج و دارت برگزار شد و هر چهار استان حاضر، در رشتههای مختلف موفق به کسب عناوین برتر شدند؛ بهگونهای که رقابتها از نظر فنی و کیفی در سطح مطلوبی قرار داشت.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای هرمزگان، اخلاقمداری را شاخص برجسته این دوره از مسابقات دانست و تصریح کرد: انتخاب تیم اخلاق کار بسیار دشواری بود، چرا که همه تیمها با روحیه رفاقت، احترام متقابل و رفتار حرفهای در میدان حاضر شدند؛ رقابتی که بیش از آنکه صرفاً ورزشی باشد، جلوهای از همبستگی سازمانی بود.
بذرافشان با اشاره به ظرفیتهای هرمزگان در میزبانی رویدادهای ملی گفت: استان هرمزگان در سالهای اخیر، از جمله با برگزاری رویدادهای فاخر مهارتی و فرهنگی، نشان داده که توان و پتانسیل حضور مؤثر در سطح ملی را دارد و این مهم، حاصل مشارکت، هماهنگی و همافزایی همه کنشگران از مدیران ارشد استان تا مجموعه همکاران اجرایی است.
وی افزود: شور، نشاط و انگیزهای که در روزهای برگزاری مسابقات میان همکاران مشاهده شد، نشان میدهد چنین رویدادهایی با وجود محدودیتها و کمبود امکانات، نقش مهمی در افزایش انگیزه، روحیه کار تیمی و بازگشت پرانرژی کارکنان به عرصه خدمترسانی دارد.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای هرمزگان در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه، داوران، سرپرستان تیمها، مدیران استانی و کشوری، نیروهای امدادی، انتظامی و دستگاههای همراه، تأکید کرد: استمرار این همکاریها میتواند زمینهساز برگزاری رویدادهایی با کیفیت بالاتر و اثرگذاری بیشتر در آینده باشد و به ارتقای سرمایه انسانی سازمان کمک کند.