مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان خبر داد:
بازگشت 30 واحد پرواربندی غیرفعال استان مرکزی به چرخه تولید
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به وارد شدن چندین واحد راکد پرواربندی در چرخه تولید در این استان اشاره کرده و گفت: 30 واحد غیرفعال پرواربندی در این استان با دریافت تسهیلات وارد چرخه تولید شدهاند. این اقدام در راستای طرح تعادلبخشی و حمایت از دامداران انجام شده است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا جعفری به حجم تسهیلات در نظر گرفته شده برای تعادلبخشی به وضعیت واحدهای پرواربندی اشاره داشته و افزود: 2825 میلیارد ریال تسهیلات برای تعادلبخشی و فعالسازی واحدهای پرواربندی استان مرکزی در نظر گرفته شده که بیش از تاکنون نیمی از این مبلغ تخصیص یافته است.
وی به اختصاص اعتبارات به واخدهای فعال برای خرید علوفه اشاره کرده و ادامه داد: بخشی از این اعتبارات به واحدهای فعال اختصاص یافته که بتوانند نسبت به خرید علوفه اقدام کنند، تاکنون 170 واحد صنعتی و روستایی فعال از محل این اعتبار تسهیلات خرید علوفه دریافت کردهاند و 110 پرونده دیگر نیز در دست بررسی قرار دارد.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به اهدافی که این اقدامات پیگیری میکند اشاره کرده و اظهار داشت: فعالسازی واحدهای راکد و حمایت از واحدهای فعال، علاوه بر افزایش تولید گوشت قرمز، موجب ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت غذایی کشور میشود.
جعفری تصریح کرد: واحدهای پرواربندی به عنوان یکی از ارکان اصلی زنجیره تولید دام و همچنین زنجیره ارزش غذایی، نقش مهمی در مدیریت نهادههای دامی و حمایت از اقتصاد دامداران دارند. بر این اساس استمرار این حمایتها میتواند اثرگذاری قابل توجهی در توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی داشته باشد.