طوفان شدید با سرعت ۹۷ کیلومتر بر ساعت چابهار را درنَوَردید

به گزارش ایلنا، این تندباد در پی فعالیت شدید سامانه همرفتی رخ داد و ایستگاه هواشناسی چابهار بیشینه سرعت وزش باد را ۹۷ کیلومتر بر ساعت ثبت کرد؛ عددی که پس از فروردین ۱۳۹۸ بی‌سابقه بوده است.

در پی این طوفان تندری، خسارت‌هایی نیز به برخی زیرساخت‌ها و فضای شهری وارد شد به‌گونه‌ای که شدت وزش باد موجب شکستن و سقوط تعدادی از درختان، آسیب به تابلوها و سازه‌های سبک و اختلال موقت در تردد برخی معابر شد و نیروهای امدادی و خدمات شهری برای رفع خسارت‌ها و ایمن‌سازی مناطق آسیب‌دیده وارد عمل شدند.

رکوردی تازه در چابهار با وزش باد ۹۷ کیلومتری

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، علت این رخداد را انرژی بالای همرفتی و تأثیر امواج جوی کم‌دامنه عنوان کرد و گفت: پیامد این سامانه ناپایدار، رگبار باران، رعد و برق، تندبادهای لحظه‌ای و در برخی نقاط بارش تگرگ بود به‌طوریکه میزان بارش در چابهار ۳۳، زرآباد ۳۲ ، کنارک ۲۹.۵ و بریس ۲۳ میلی‌متر ثبت شد.

محسن حیدری ادامه داد: این سامانه بخش‌های دیگری از سیستان و بلوچستان را نیز تحت تأثیر قرار داد به‌طوری که سرعت باد در زاهدان به ۶۸ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی تا سه کیلومتر کاهش یافت، همچنین در نصرت‌آباد زاهدان بیشینه باد ۸۶ کیلومتر، زابل ۶۱ کیلومتر و خاش ۷۹ کیلومتر بر ساعت ثبت شد.

وی ادامه داد: تا اواخر وقت چهارشنبه این هفته، وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با گرد و خاک در نواحی مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان تداوم و در برخی مناطق نیز احتمال رگبار و رعد و برق وجود دارد.

حیدری گفت: از امشب نیز کاهش محسوس دما در نیمه شمالی استان سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با تأکید بر رعایت هشدارهای هواشناسی از شهروندان خواست در زمان بروز ناپایداری‌های جوی به‌ویژه طوفان‌های تندری و وزش باد شدید از تردد غیرضروری پرهیز کرده و نکات ایمنی را جدی بگیرند.

