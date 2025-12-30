۵۵۰ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف شده در استان چهارمحال و بختیاری امحا شد

به گزارش ایلنا، مجید فرهزاد اظهارداشت: با همکاری مطلوب اعضای کارگروه استانی مقابله با مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز، حدود ۵۵۰ دستگاه ماینر غیر مجاز شناسایی، جمع آوری و در روز جاری امحا شد که مصرف برآوردی این تعداد دستگاه حدود 1.5 مگاوات معادل مصرف ۳۰۰۰ خانوار شهری می‌باشد.

وی افزود: استفاده غیر مجاز برق برای استخراج رمز ارز ضمن تضییع حقوق عمومی باعث آسیب به وسایل برقی منازل همجوار می‌ شود.

فرهزادگفت: لازم است شهروندان گرامی در صورت مشاهده موارد مشکوک به استخراج غیر مجاز رمز ارز مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به نیروی انتظامی و یا مرکز شبانه روزی اتفاقات برق استان به شماره ۱۲۱ گزارش دهند.

مدیر عامل شرکت برق چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از ابتدای طرح مقابله با مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز تاکنون سه هزار ۵۱۰ دستگاه در سطح استان کشف، شناسایی ، امحا و مورد پیگیری قضایی قرار گرفته است.

