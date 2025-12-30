۵ درصد صنعت نساجی کشور در البرز؛ استان کوچک با نقشی بزرگ در تولید پوشاک

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در جلسه شورای سیاست‌گذاری زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک استان البرز با اشاره به جایگاه صنعت نساجی و پوشاک در اقتصاد استان اظهار کرد: زنجیره ارزش نساجی و پوشاک یکی از زنجیره‌های راهبردی و دارای تکلیف حاکمیتی استان البرز است که بر اساس ابلاغ‌های ملی، در کنار صنعت دارو، به‌عنوان محور توسعه صنعتی استان انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه استان البرز با وجود وسعت محدود جغرافیایی، از ظرفیت‌های صنعتی کم‌نظیری برخوردار است، افزود: وجود بیش از چهار هزار واحد صنعتی و ۱۶ هزار واحد صنفی تولیدی، بستری مناسب برای توسعه زنجیره‌های ارزش فراهم کرده و همین مزیت، سیاست‌گذاری و مدیریت صنعتی در استان را تسهیل کرده است.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به حضور چهره‌های شاخص و مفاخر صنعت نساجی کشور در استان گفت: این ظرفیت انسانی، البرز را به یکی از کانون‌های مؤثر تصمیم‌سازی در صنعت نساجی کشور تبدیل کرده و تدوین یک برنامه منسجم و علمی می‌تواند آثار آن را در سطح ملی و حتی منطقه‌ای نمایان کند.

انصاری با تأکید بر نقش بخش خصوصی در راهبری این زنجیره ارزش تصریح کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که بدون بهره‌گیری از متخصصان واقعی صنعت، بخشی از منابع و زمان هدر می‌رود؛ از این‌رو در دوره جدید مدیریتی استان و با شکل‌گیری هیئت‌مدیره جدید انجمن نساجی، راهبری اصلی این زنجیره به خود فعالان و بخش خصوصی واگذار شده است.

وی با ارائه آمارهای رسمی بیان کرد: استان البرز حدود ۵ درصد صنعت نساجی کشور را در خود جای داده و با نزدیک به ۱۵۰ واحد صنعتی فعال در این حوزه، رتبه ششم کشور را از نظر تعداد واحدهای صنعتی نساجی دارد. همچنین حدود ۲۰ درصد واحدهای صنفی تولیدی استان در زنجیره نساجی و پوشاک فعالیت می‌کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به نقش اشتغال‌آفرین صنعت نساجی افزود: این صنعت یکی از مهم‌ترین پاسخ‌های عملی به چالش بیکاری در استان است و انتخاب آن به‌عنوان محور توسعه، تصمیمی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی البرز محسوب می‌شود.

انصاری از صدور ۴۸ طرح صنعتی جدید در حوزه نساجی خبر داد و گفت: برخلاف برخی نگاه‌های کلیشه‌ای، صنعت نساجی نه‌تنها دچار افول نشده، بلکه شاهد راه‌اندازی واحدهای بزرگ ریسندگی، نوسازی ماشین‌آلات و ورود سرمایه‌گذاران جدید به این حوزه هستیم که نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به این صنعت است.

وی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی صنعت نساجی اظهار کرد: بخش‌های رنگرزی، تکمیل و چاپ پارچه به‌عنوان صنایع مادر نساجی نیازمند ساماندهی هستند و ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب مرکزی در قالب شهرک صنعتی تخصصی می‌تواند همزمان الزامات زیست‌محیطی و توسعه تولید را تأمین کند.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به مزیت رقابتی انرژی در کشور افزود: حضور سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای، بیانگر جذابیت صنعت نساجی ایران است و هدف‌گذاری استان، تبدیل این مزیت رقابتی به مزیت صادراتی و شکل‌دهی به برند مشترک صادراتی پوشاک با محوریت استان البرز است.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این زنجیره ارزش گفت: ایجاد مرکز نوآوری طراحی پوشاک، راه‌اندازی صندوق حمایت مالی، توسعه آموزش‌های تخصصی، نوسازی تجهیزات، تأمین زیرساخت‌های زیست‌محیطی، توسعه بازار و صادرات و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله محورهای پیش‌بینی‌شده برای آینده صنعت نساجی و پوشاک در استان البرز است.

انصاری ابراز امیدواری کرد خروجی این نشست‌ها به تصویب یک سند جامع و عملیاتی برای زنجیره ارزش نساجی و پوشاک استان منجر شود و البرز را به یکی از قطب‌های اثرگذار این صنعت در کشور و منطقه تبدیل کند.

