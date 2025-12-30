ساخت نخستین کمپ جهانی تکواندو پناهجویان در مشهد
نخستین کمپ جهانی تکواندو پناهجویان با بودجه فدراسیون جهانی در مشهد ساخته خواهد شد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، در نشست مشترک هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران، و امیرحسین آیتاللهی، مشاور استاندار خراسان رضوی و رئیس شورای سیاستگذاری ورزش استان، موضوع راهاندازی نخستین کمپ جهانی تکواندو ویژه پناهجویان در شهر مشهد مقدس پس از مدتها بررسی و پیگیری در مرحله نهایی و اجرا قرار گرفت؛ طرحی مهم و کمنظیر که با حمایت مستقیم فدراسیون جهانی تکواندو و در چارچوب توسعه دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است.
در این نشست، تاکید شد با توجه به اخذ مجوز نهایی از فدراسیون جهانی تکواندو (WT) جهت ایجاد این کمپ بینالمللی مطرح شد. بر اساس این طرح، کمپ جهانی تکواندو پناهجویان با بودجه فدراسیون جهانی تکواندو و با بهرهگیری از بهروزترین استانداردها و امکانات فنی، آموزشی و تمرینی دنیا در مشهد احداث خواهد شد.
آیتاللهی در این نشست با تأکید بر جایگاه ویژه مشهد مقدس در میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی، ایجاد این کمپ را گامی مؤثر در راستای عدالت ورزشی، حمایت از ورزشکاران پناهجو و ارتقای جایگاه بینالمللی ورزش خراسان رضوی دانست و بر حمایت کامل مدیریت استان از این طرح تأکید کرد.
از سوی دیگر، رئیس فدراسیون تکواندو با استقبال از این ایده، راهاندازی کمپ جهانی تکواندو پناهجویان در مشهد را فرصتی ارزشمند برای نقشآفرینی مؤثر ایران در عرصههای انسانی و بینالمللی ورزش عنوان کرد و افزود: این کمپ میتواند به مرکزی مهم برای آموزش، پرورش و توانمندسازی ورزشکاران پناهجو در سطح منطقه و جهان تبدیل شود.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، این کمپ بینالمللی علاوه بر پناهجویان، در اختیار ورزشکاران مستعد استان خراسان رضوی نیز قرار خواهد گرفت تا بتوانند از ظرفیتهای تمرینی، آموزشی و تبادل تجربیات بینالمللی آن بهرهمند شوند؛ موضوعی که نقش بسزایی در ارتقای سطح فنی تکواندو استان و کشور خواهد داشت.
ایجاد نخستین کمپ جهانی تکواندو پناهجویان در مشهد، نهتنها یک پروژه ورزشی، بلکه اقدامی راهبردی در مسیر تقویت دیپلماسی ورزشی، تعاملات بینالمللی و نمایش چهره انسانی و مسئولانه ورزش ایران در سطح جهان به شمار می رود.