رییس جمعیت هلال‌احمر:

مردم در حساسترین لحظات در میدان حضور یافتند و دشمن را شکست دادند

مردم در حساسترین لحظات در میدان حضور یافتند و دشمن را شکست دادند
رییس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: حماسه ۹ دی روزی بود که ملت ایران با آگاهی و بصیرت خود نشان دادند هیچ فتنه‌ای نمی‌تواند پایه‌های مستحکم این نظام الهی را بلرزاند و مردم در حساس‌ترین لحظات در میدان حضور یافتند و دشمن را در عرصه سیاسی و رسانه‌ای شکست دادند.

به گزارش ایلنا از همدان، پیرحسین کولیوند روز سه شنبه در اجتماع پرشور حماسه ۹ دی در آستان مقدس امامزاده عبدالله شهر همدان اظهار کرد: همدان در تاریخ انقلاب اسلامی جایگاهی ویژه دارد؛ مردمانی مومن، ریشه‌دار و مقاوم که همواره در مسیر دفاع از ایران و آرمان‌های انقلاب پیشگام بوده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت ایستادگی ملت ایران در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن افزود: شور و وحدت امروز مردم همدان امتداد همان روحیه فداکاری و بصیرتی است که در طول تاریخ از این دیار شناخته شده است.

کولیوند با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف در جامعه از طریق جنگ ترکیبی رسانه‌ای تصریح کرد: هدف دشمن ناامیدسازی مردم، به‌ویژه جوانان است. اما ایمان، همبستگی و امید مردم باعث شده است که همه این توطئه‌ها ناکام بماند.

وی از نقش مردم و مسوولان همدان در روزهای حساس جنگ ۱۲ روزه و بحران‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: در آن ایام پرچالش، آرامش و منسجم بودن استان همدان، نمونه‌ای از بلوغ مدیریتی و همکاری مردمی بود که مانع بروز هرگونه خلل در خدمت‌رسانی شد.

رییس جمعیت هلال‌احمر در ادامه با تاکید بر ضرورت جهاد تبیین افزود: نبرد امروز، جنگ افکار عمومی است نه جنگ نظامی؛ اگر ما روایت صادقانه و دقیق خود را از واقعیت‌ها بیان نکنیم، دشمن روایت تحریف‌شده خود را القا خواهد کرد.

کولیوند همدان را سنگر بصیرت و آگاهی توصیف کرد و با تجلیل از همراهی نیروهای مردمی، بسیج، سپاه، ارتش، فراجا و خانواده‌های شهدا گفت: این همدلی، رمز پایداری ملت است و نشان می‌دهد که ایمان و امید در جامعه زنده است.

او با تاکید بر لزوم شنیدن صدای جوانان و رسیدگی به دغدغه‌های آنان در حوزه اشتغال، مسکن و آینده افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت امید اجتماعی هستیم. امید، موتور حرکت یک ملت است و تا زمانی که زنده باشد، هیچ مانعی نمی‌تواند مسیر پیشرفت ایران را سد کند.

