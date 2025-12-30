به گزارش ایلنا از خوزستان، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، اعلام کرد: محور تاراز تا انتهای حوزه استحفاظی استان چهارمحال و بختیاری به دلیل بارش سنگین برف، لغزندگی سطح جاده و کاهش ایمنی تردد، به‌منظور انجام عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود است.

بر اساس این گزارش، نیروهای راهداری به‌صورت مستمر در حال انجام عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیر هستند و هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زمان بازگشایی محور، از طریق مرکز مدیریت راه‌های استان اعلام خواهد شد.

بنابر اعلام این مرکز، در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه از کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در این محور، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ مطلع شوند و توصیه‌های ایمنی، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، را جدی بگیرند.

