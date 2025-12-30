خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انسداد محور تاراز در خوزستان به دلیل بارش سنگین برف/راه‌بندان تا انتهای حوزه استحفاظی استان چهارمحال و بختیاری

انسداد محور تاراز در خوزستان به دلیل بارش سنگین برف/راه‌بندان تا انتهای حوزه استحفاظی استان چهارمحال و بختیاری
کد خبر : 1735235
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از انسداد محور تاراز تا انتهای حوزه استحفاظی استان چهارمحال و بختیاری به علت بارش سنگین برف و کاهش ایمنی تردد خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان، اعلام کرد: محور تاراز تا انتهای حوزه استحفاظی استان چهارمحال و بختیاری به دلیل بارش سنگین برف، لغزندگی سطح جاده و کاهش ایمنی تردد، به‌منظور انجام عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود است.

بر اساس این گزارش، نیروهای راهداری به‌صورت مستمر در حال انجام عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیر هستند و هرگونه اطلاع‌رسانی درباره زمان بازگشایی محور، از طریق مرکز مدیریت راه‌های استان اعلام خواهد شد.

بنابر اعلام این مرکز، در روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه از کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در این محور، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ مطلع شوند و توصیه‌های ایمنی، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، را جدی بگیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی