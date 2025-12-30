آغاز برخورد قاطع با اغذیهفروشیهای سیار و غیربهداشتی در کرج
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرج از اجرای طرح ویژه جمعآوری و ساماندهی اغذیهفروشیهای سیار و مراکز عرضه مواد غذایی غیربهداشتی در سطح شهر خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت عمومی و امنیت غذایی شهروندان و با هماهنگی دستگاههای نظارتی و قضایی در حال اجراست.
به گزارش ایلنا از البرز، حسین دقیقیان با اشاره به آغاز طرح پاکسازی و برخورد با اغذیهفروشیهای غیرمجاز اظهار کرد: این اقدام در راستای ارتقای ایمنی و بهداشت غذایی شهروندان و پس از برگزاری جلسه هماهنگی با حضور مدیران و رؤسای دستگاههای مرتبط در دفتر مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری کرج برنامهریزی و اجرایی شده است.
وی افزود: با پیگیری دستگاه قضایی و همکاری ادارات بهداشت، طرح جمعآوری مراکز غیرمجاز فروش مواد غذایی از جمله جگرکیها، فلافلیها و اغذیهفروشیهای سیار که بدون رعایت ضوابط بهداشتی فعالیت میکنند، با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرج با هشدار نسبت به پیامدهای فعالیت مراکز غیربهداشتی تصریح کرد: عرضه مواد غذایی در شرایط غیراستاندارد میتواند سلامت شهروندان را به خطر انداخته و موجب شیوع بیماریها و آلودگیهای محیطی شود، از اینرو برخورد قانونی با این موارد ضروری است.
دقیقیان با تأکید بر رعایت حقوق کسبه اظهار کرد: در اجرای این طرح، شأن و معیشت فعالان صنفی مورد توجه قرار گرفته و اقدامات در چارچوب قوانین و با رعایت احترام انجام میشود.
وی همچنین از آغاز «طرح پاکسازی منطقهای» در سطح شهر خبر داد و گفت: این طرح با نظارت اداره نظارت بر مشاغل و رفع سد معبر معاونت خدمات شهری شهرداری کرج در حال اجراست و نتایج آن بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرج هدف نهایی این اقدامات را ساماندهی فعالیتهای دستفروشی و اغذیهفروشیهای خیابانی، ارتقای بهداشت عمومی و ایجاد نظم شهری عنوان کرد.